Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов

Москва. 2 декабря. Доллар и евро незначительно повышаются на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль слабеет к бивалютной корзине в первый торговый день месяца в ожидании с внешних рынков новых драйверов движения.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,32-64,38 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,34 руб./$1 (+2,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро увеличился до 70,88 руб./EUR1 (+1,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,8 копейки к уровню закрытия пятницы, до 67,28 рубля.

Доллар при этом оказался на 25,83 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 33,5 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного слабеет к доллару и евро на старте торгов. Внимание трейдеров по-прежнему сосредоточено на ходе торговых переговоров США и Китая.

КНР и США близки к заключению промежуточного торгового соглашения, которое, по мнению китайской стороны, должно включать отмену Вашингтоном пошлин на товары китайского экспорта, введение которых спровоцировало торговую войну, считает бывший замминистра торговли КНР Вэй Цзяньго. "Китай и США, конечно же, договорятся о "первой фазе" сделки. Я уверен в этом и оптимистичен. Если двусторонние торговые переговоры пойдут хорошо и будет быстрый прогресс, стороны могут заключить соглашение до китайского Нового года в конце января 2020 года", - говорится в статье Вэй Цзяньго, опубликованной в китайской газете Global Times.

По его словам, первая фаза торговой сделки должна решать самые острые проблемы. "Отмена пошлин, введенных Штатами, является обязательным условием сделки. Торговая война США и КНР была спровоцирована введением американской стороной пошлин на китайские товары, поэтому пошлины должны быть отменены в первую очередь", - пишет Вэй Цзяньго.

На минувшей неделе опасения инвесторов по поводу торгового соглашения Пекина и Вашингтона усилились в связи с решением президента США Дональда Трампа подписать закон в отношении Гонконга.

Американский президент подписал закон о правах человека и демократии, который предусматривает ежегодную проверку автономного статуса Гонконга, что обеспечивает ему особый режим отношений с США. Особый статус, в частности, предусматривает неприменение американских санкций или пошлин, которые вводятся в отношении континентальной части КНР.

Китай предупредил Вашингтон, что примет "жесткие контрмеры" в случае продолжения американской поддержки антиправительственных выступлений в Гонконге, сообщила телерадиокорпорация BBC.

Цены на нефть поднимаются в понедельник на сигналах о том, что страны ОПЕК+ могут согласовать дополнительное сокращение добычи на предстоящем на этой неделе заседании. Министр нефти Ирака Тамир Габдан заявил в воскресенье, что нефтедобывающие страны рассматривают возможность снижения добычи дополнительно на 400 тыс. баррелей в сутки.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 1,06% - до $61,13 за баррель. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов снизилась на $2,78 (4,39%), до $60,49 за баррель. Фьючерс на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,36% - до $55,92 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на $2,94 (5,06%), до $55,17 за баррель.

В ноябре Brent подорожала на 3,7%, WTI - на 1,8%.

Резкое падение цен на нефть в пятницу последовало за сообщением Bloomberg о растущем недовольстве Саудовской Аравии невыполнением странами ОПЕК+ условий соглашения об ограничении добычи.

По данным источников агентства, на предстоящей встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия даст понять, что более не намерена компенсировать избыточную добычу других участников соглашения за счет более серьезного сокращения собственной добычи.

Поддержку нефтяному рынку в понедельник также оказывают позитивные статданные из Китая. Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре вырос до 50,2 пункта по сравнению с 49,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе - индекс превысил эту отметку впервые с апреля.