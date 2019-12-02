Цена Brent может остаться в зоне 61-63 долл./барр. в начале недели - Промсвязьбанк

В начале недели Brent может остаться в зоне 61-63 долл./барр., сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова. Ставший ближайшим февральский фьючерс на нефть Brent опустился ниже 63 долл./барр., перейдя в нижнюю часть диапазона 60-65 долл./барр. на фоне возобновления биржевых торгов в США, отыгрывавших слабые недельные данные по запасам, новые рекорды по добыче в США и ухудшение общерыночной конъюнктуры.

"В понедельник утром рынок нефти пытается, правда, не очень активно, отыграть часть пятничных потерь на фоне неплохих PMI в КНР и позиционирования «под» возможный позитив с саммита ОПЕК+ (5-6 декабря): представители Ирака заявили в выходные, что ОПЕК+ обсудит возможность сокращения квот еще на 400 тыс. барр./сутки. Мы в базовом сценарии ждем лишь продления ограничений на добычу нефти ОПЕК+ до середины 2020 года, поэтому локально сдержанно смотрим на рынок нефти. В начале недели, по нашему мнению, Brent может остаться в зоне 61-63 долл./барр.", - отмечает эксперт банка.