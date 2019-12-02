Торговый диапазон по паре USD/RUB на текущей неделе составит 63,80-65,00, по паре EUR/RUB - 70,20-71,50 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB на текущей неделе составит 63,80-65,00, по паре EUR/RUB - 70,20-71,50, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максима Тимошенко. Новость о том, что Дональд Трамп подписал закон о защите прав человека и демократии в Гонконге, продолжает оказывать давление на рынки. Данный закон предусматривает ежегодное рассмотрение статуса торговой автономии Гонконга.

"Действия президента США вызвали со стороны Китая резко негативную реакцию, что в итоге может подорвать процесс согласования первого этапа торговой сделки между США и КНР. В связи с решением Дональда Трампа Китай вчера пригрозил принять ответные меры. Такое развитие событий говорит не в пользу рубля, который уже отреагировал ослаблением до уровней выше 64 руб./долл.", - отмечает эксперт банка.

Не в пользу российского рубля, по мнению Максима Тимошенко, и ситуация с ценами на нефть, которая начала корректироваться в сторону понижения. Представители консультативного комитета ОПЕК предполагают оставить без изменений действующие квоты на добычу нефти. Комитет рассчитывает на то, что сохранение квот на нынешнем уровне позволит поддерживать в следующем году баланс на рынке. Вопрос о дальнейшем сокращении добычи на заседании не обсуждался. Министерская встреча пройдет в Вене через неделю.