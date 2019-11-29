Рынок акций РФ в пятницу превысил 2935п по индексу МосБиржи за счет роста Газпрома и обновившего пики Яндекса

Москва. 29 ноября. Рынок акций РФ в пятницу превысил 2935 пунктов по индексу МосБиржи за счет роста бумаг "Газпрома" на корпоративных новостях и обновивших исторические максимумы акций "Яндекса", в то время как внешние площадки подавали негативные сигналы из-за опасений срыва торговой сделки США и Китая и нежелания ОПЕК идти на дальнейшее сокращение добычи сырья.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2935,37 пункта (+0,3%, утром индекс опускался к 2910 пунктам), индекс РТС - 1438,45 пункта (-0,05%); динамика цен "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,6%.

Доллар подорожал до 64,29 рубля (+0,22 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС просели на 0,4-1,2%, в ноябре индекс РТС прибавил 1,1%, индекс МосБиржи вырос на 1,4%.

Подорожали в пятницу акции "Яндекса" (+2,6%, до 2693 рублей), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), "Газпрома" (+1,4%, до 257,54 рубля), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,3%).

В пятницу утром "Газпром" (MOEX: GAZP) опубликовал отчет за третий квартал по МСФО, согласно которому чистая прибыль составила 212 млрд рублей при прогнозе 194 млрд рублей, EBITDA - 369 млрд рублей при прогнозе 374 млрд рублей, а прибыль по курсовым разницам - 12,329 млрд рублей при ожидавшихся 14 млрд рублей.

В презентации к телефонной конференции для инвесторов "Газпром" сообщил, что нацелен выйти на выплату дивидендов в 50% от скорректированной прибыли по МСФО в 2022 году. Речь идет о дивидендах по итогам 2021 года, уточнил в устном комментарии заместитель начальника департамента финансово экономического департамента "Газпрома" Алексей Фиников.

Правление компании будет рассматривать новую дивидендную политику 5 декабря. Вслед за тем, также в декабре, документ будет утверждаться советом директоров ПАО.

Выплаты дивидендов "Газпрома" в 2020 году уже будут осуществляться по новой политике. Чистая прибыль по МСФО будет корректироваться на неденежные статьи, при этом дивиденды не будут привязаны к выплатам на акцию за предыдущие годы.

Дополнительные дивидендные выплаты будут финансироваться за счет увеличения свободного денежного потока на фоне прохождения инвестиционного цикла и получения дополнительных доходов от новых запускаемых проектов.

Начальник департамента 816 "Газпрома" Александр Иванников заявил в ходе телеконференции, что концерн по итогам текущего года ожидает получить положительный свободный денежный поток (FCF).

В первом квартале FCF "Газпрома" составлял 213,44 млрд рублей, во втором квартале он ушел в отрицательную зону (минус 54,739 млрд рублей), в третьем квартале снизился до минус 165,999 млрд рублей. По итогам 9 месяцев свободный денежный поток "Газпрома" также находился в отрицательной зоне - минус 7,298 млрд рублей.

Просели в пятницу акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%).

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng упал на 2%), в Европе нет единого вектора (FTSE просел на 0,6%, DAX вырос на 0,1%), проседает Америка после празднования Дня благодарения (индекс S&P 500 теряет 0,2%).

Китай предупредил Вашингтон, что примет "жесткие контрмеры" в случае продолжения американской поддержки антиправительственных выступлений в Гонконге, сообщила BBC. На этой неделе президент США Дональд Трамп подписал закон о правах человека и демократии, который предусматривает ежегодную проверку автономного статуса Гонконга, что обеспечивает ему особый режим отношений с США. Особый статус, в частности, предусматривает неприменение американских санкций или пошлин, которые вводятся в отношении континентальной части КНР.

В заявлении министерства иностранных дел Китая говорится, что США открыто поддержали "преступные элементы, которые громили и поджигали учреждения, нападали на невинных граждан, проявляли неуважение к закону и ставили в опасность общественный порядок".

Нефть вечером в пятницу ускорила снижение на сигналах о том, что ОПЕК и другие производители не хотят договариваться о более существенном сокращении добычи на заседании в начале декабря.

Агентство Bloomberg со ссылкой осведомленные источники сообщило, что Саудовская Аравия, вероятно, даст понять, что больше не готова нивелировать последствия избыточного производства со стороны других членов ОПЕК.

В результате цена Brent к 18:50 МСК опустилась на $0,8 ниже уровня суточной давности. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $62,58 за баррель (-2% и -0,2% накануне), январская цена WTI - $56,09 за баррель (-3,5% к уровню среды).

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, азиатские рынки просели на фоне слабой статистики из Японии и Южной Кореи (ЦБ страны понизил прогнозы экономического роста), а также опасений, связанных с торговыми отношениями США - КНР. Рынки обычно уделяют особое внимание активности потребителей в США в "Черную пятницу" после Дня благодарения, однако реакция инвесторов станет понятна уже в понедельник. Кроме того, инвесторы ждут дебатов партийных лидеров в Великобритании в рамках предвыборной кампании.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, рынок акций РФ в пятницу проигнорировал внешний негатив, в частности, усилившийся вечером откат нефти. Динамика западных фондовых площадок в целом была нейтральной для российских акций. В Европе к вечеру основные индексы пытались выйти в "плюс", в США индексы просели на символические 0,1-0,2%.

"Медведи" в пятницу пытались пробить поддержку 2920 пунктов по индексу МосБиржи, однако за счет роста акций "Газпрома" индикатор отыграл потери и вышел в "плюс". Фактически, всю вторую половину ноября рынок провел в консолидации над этой поддержкой, которая неоднократно останавливала попытки продолжения коррекции. В результате у "быков" сохраняются шансы на возобновление роста и возвращение к историческим максимумам. В случае же пробоя поддержки индекс МосБиржи может откатиться в район 2840-2850 пунктов, считает Зварич.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, полоса удач, которая сопровождала европейские рынки в предыдущие дни, завершилась, так как надежды инвесторов на заключение торговой сделки США-КНР в этом году рассеялись после подписания Трампом перед Днем благодарения закона в поддержку протестующих в Гонконге, а Пекин пригрозил ввести ответные меры. Вероятность заключения промежуточной торговой сделки в этом году и так была ничтожно малой, однако этот последний шаг со стороны США препятствует любому возможному соглашению.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Газпрома" выросли после объявления о возможной выплате дивидендов в размере до 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО с 2022 года. Кроме того, "Газпром" в пятницу сообщил о росте чистой прибыли за 9 месяцев 2019 года на 4% в годовом исчислении.

На внешних рынках инвесторы обеспокоены позицией США по Гонконгу. Законодательное одобрение в США действий гонконгских протестующих может негативно повлиять на ход торговых переговоров, которые продолжаются в преддверии следующей даты запланированного повышения пошлин на китайские товары (15 декабря).

На следующей неделе ключевым событием для рынка станет заседание ОПЕК+, и весьма вероятно, что квоты по сокращению нефтедобычи останутся без изменений (на 1,2 млн баррелей в сутки), а сделка может быть продлена до июня следующего года (это стало бы умеренным позитивом для цен).

Индексы Мосбиржи и РТС отступили вверх от поддержек 2920 и 1430 пунктов. У рынка, таким образом, остаются шансы на возобновление краткосрочного роста. Близость важных технических значений (2900 и 1400 пунктов), однако, предупреждает, что ситуация может с легкостью сместиться в пользу "медведей". Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 2900-2960 пунктов, считает Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката в пятницу выступили акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (-10,1%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-6,6%), ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-6,3%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,9%).

Подорожали бумаги ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+4,7%), "Аптечной сети 36,6" (+4,5%).

Обыкновенные акции ПАО "Аптечная сеть 36,6" (MOEX: APTK) войдут с 20 декабря в состав индекса МосБиржи потребительского сектора, сообщила биржа.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 44,118 млрд рублей (из них 13,593 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 6,37 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).