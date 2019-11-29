Рубль вечером немного ускорил снижение к доллару и евро на фоне снижения интереса к риску и падения нефти

Москва. 29 ноября. Доллар и евро немного усилили темпы роста на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль ускорил снижение к бивалютной корзине на негативных сигналах с внешних рынков и активного падения цен на нефть.

Курс доллара США составил 64,27 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 20 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,86 руб./EUR1, подорожав на 33,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 25,96 копейки - до 67,23 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного усилил темпы ослабления к доллару и евро на вечерних торгах на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам и активно дешевеющей нефти. В четверг американские рынки были закрыты в связи с празднованием Дня благодарения, в пятницу на рынках США короткий день.

Инвесторы продолжают следить за ходом переговоров США и Китая в попытке оценить возможность заключения промежуточного торгового соглашения, учитывая обострение напряженности в отношениях двух стран в связи с ситуацией в Гонконге. Китай предупредил Вашингтон, что примет "жесткие контрмеры" в случае продолжения американской поддержки антиправительственных выступлений в Гонконге, сообщила BBC.

На этой неделе президент Дональд Трамп подписал закон о правах человека и демократии, который предусматривает ежегодную проверку автономного статуса Гонконга, что обеспечивает ему особый режим отношений с США. Особый статус, в частности, предусматривает неприменение американских санкций или пошлин, которые вводятся в отношении континентальной части КНР.

Подписание документа, как ожидается, приведет к ответным шагам со стороны Китая и затруднит достижение торгового соглашения. Трамп, однако, дал понять, что он не хотел бы отклонения отношений США и Китая от курса, на который они вышли в последнее время, и это дало трейдерам некоторую надежду на сохранение возможности заключения торгового соглашения, пишет агентство Bloomberg.

В заявлении министерства иностранных дел Китая говорится, что США открыто поддержали "преступные элементы, которые громили и поджигали учреждения, нападали на невинных граждан, проявляли неуважение к закону и ставили в опасность общественный порядок".

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, на торгах пятницы рубль продолжает начатый в последние три дня тренд на снижение котировок. "Отсутствие прорыва в переговорах между США и Китаем начинает беспокоить инвесторов. Тем более, что ожидание заключения сделки в этом году сильно подрывается тем, что Трамп подписал законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Власти Китая в ответ уже назвали этот шаг "актом голой гегемонии США" и пригрозили ответными мерами. Выходящая в последнее время статистика свидетельствует в пользу усиления переговорной позиции США, однако, как известно, у Китая долгая память, поэтому можно предполагать, что подписание этого законопроекта еще аукнется Трампу через какое-то время. Отметим также, что в условиях отсутствия драйверов роста, таких как ослабление политики ФРС США, активы emerging markets, к которым относится и российский рубль, могут начать корректироваться. Некоторые страны уже ощущают отток ликвидности со своих рынков, причем Россия пока выглядит белым лебедем. Тем не менее, отсутствие прорыва в переговорах и негативные тренды по странам ЕМ могут побудить инвесторов начать сворачивать позиции и в рублевых парах. Возможно, рубль в ближайшее время также ждет некоторая коррекция", - полагает Наумова.

"Внешний фон не позволяет культивировать какие-либо позитивные настроения. Переговорный процесс США и Китая подвис из-за новых американских инициатив в "Защиту прав человека и демократии в Гонконге". Кроме того, в США будет укороченная торговая сессия в связи с Днем благодарения, что не предполагает каких-либо больших новостей. (. . .) Риски в валютах развивающихся стран сохраняются. На текущей неделе свои исторические минимумы обновили бразильский реал и чилийский песо. Конечно, проблем у рубля гораздо меньше, если они вовсе имеются, но общий настрой на рынках говорит не в пользу рисков. К тому же нефть продолжает дешеветь и может зафиксировать потери по итогам недели", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение вечером в пятницу. Участники рынка перешли в режим ожидания встречи ОПЕК+. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК упала на 3,15% - до $61,28 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 3,58% - до $56,03 за баррель.

В Вене 5 декабря состоится министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), а также заседание министров ОПЕК. На следующий день соберутся министры стран-участниц ОПЕК+.

Эксперты ожидают продления сроков соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+ по итогам декабрьской встречи, но не ожидают увеличения объемов, свидетельствуют результаты исследования Bloomberg.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,88 копейки, до 64,0817 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,72 копейки, до 70,5475 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 16,04 копейки по отношению к среде и составил 64,1165 руб./$1. В четверг торги данным контрактом не проводились из-за празднования в США Дня независимости. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:01 МСК увеличился на 5,98 копейки по отношению к четвергу и составил 64,1634 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 407,142 млн, из которых $665,394 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 741,748 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 3,5 копейки по отношению к четвергу, до 70,5238 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 2,49 копейки и составил 70,5952 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR604,779 млн, из которых EUR242,143 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR362,636 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая выросла на 1 базисный пункт - до 6,64% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с четвергом - 6,73%, 6,78% и 6,81% годовых соответственно.