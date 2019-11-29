Рынок акций РФ на неделе просел на опасениях отсрочки торговой сделки США-КНР

Рынок акций РФ на прошедшей неделе просел по индексам на опасениях возможной отсрочки торговой сделки США и Китая, что сдерживало подъем мировых фондовых площадок, оказало давление на нефть и сократило интерес инвесторов к рисковым активам.

Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 21 по 27 ноября составил порядка $60 млн, неделей ранее приток составил $190 млн (пятая неделя притока). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток на уровне $60 млн (худший результат с середины августа) против притока $80 млн на прошлой неделе (данные EPFR Global).

В период с 25 по 29 ноября индекс МосБиржи снизился на 0,4% и составил 2935,68 пункта, индекс РТС потерял 1,2% и достиг 1438,45 пункта на фоне роста доллара до 64,29 руб./$1 (+0,42 рубля) и снижения январской нефти Brent до $62,57 за баррель (-1,5%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2955 пунктов по индексу МосБиржи вслед за мировыми фондовыми площадками на надеждах на заключение торговой сделки США-КНР после оптимистичных заявлений президента США Дональда Трампа и новостей из Китая. Локомотивом роста выступили бумаги "Газпрома" (+1,3%), а также "Мобильных телесистем" (+1,1%) и ряда бумаг сетевых компаний на дивидендных новостях.

ПАО "МТС" сообщило о продаже своего телекоммуникационного бизнеса на Украине (работает под брендом Vodafone) азербайджанскому оператору, акционеры российской компании по итогам сделки получат спецдивиденды в размере 13,25 рубля на акцию и 26,5 рубля на ADR (реестр акционеров под спецдивиденды закроется 10 января).

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин и Вашингтон могут в скором времени заключить соглашение по торговле. Китайские власти сообщили, что ужесточат наказание за нарушение прав на интеллектуальную собственность в КНР - это решение было воспринято инвесторами как шаг навстречу Вашингтону в одном из наиболее спорных вопросов торговых переговоров.

Во вторник рынок акций скорректировался вниз под давлением продаж в рамках фиксации прибыли игроками на фоне передышки в росте мировых площадок, хотя откат сдерживался подросшей нефтью; индекс МосБиржи опустился в район 2930 пунктов, при этом лидерами снижения выступили акции "Сургутнефтегаза" (-2,6%) и не входящие в расчет индексов бумаги "МОЭСК" (-4%) на дивидендных новостях (совет директоров рекомендовал выплатить за 9 месяцев 4,237 копейки на акцию). Просели акции "ЛУКОЙЛа" (-0,7%) после локального роста на сильном отчете за III квартал по МСФО (чистая прибыль НК выросла до 190,4 млрд рублей при прогнозах снижения до 163 млрд рублей).

Нефть Brent поднялась к $63,8 за баррель на фоне продолжающегося сокращения буровой активности в Штатах (данные Baker Hughes показали сокращение числа активных буровых в США пятую неделю подряд).

Попытки роста рынка акций в среду вслед за мировыми фондовыми площадками на новых сигналах о продвижении переговоров США и Китая оказались тщетными из-за упавшей нефти на статистике Минэнерго США. Индекс МосБиржи просел ниже 2930 пунктов, при этом лидерами отката выступили акции АФК "Система" (-4,6%). Подешевели акции "ФСК ЕЭС" (-1,7%, до 0,1941 рубля), совет директоров ФСК рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 0,0088 рубля на акцию.

Бумаги "Яндекса" (+1,2%) обновили исторический максимум на фоне известий, что президент РФ Владимир Путин накануне подписал закон, который необходим для регистрации в России Фонда общественных интересов - центрального элемента новой конструкции корпоративного управления "Яндекса". Поправки в закон "О международных компаниях" были приняты Госдумой 13 ноября и одобрены Советом Федерации 25 ноября.

Президент США Трамп вновь заявил, что переговоры с Китаем относительно первой фазы торгового соглашения близки к завершению. Минторг Китая сообщил, что представители Пекина и Вашингтона "достигли консенсуса по решаемым надлежащим образом вопросам". Нефть Brent упала к $63 за баррель после выхода данных Минэнерго США о росте запасов нефти в стране (резервы выросли на 1,57 млн баррелей, при прогнозах сокращения на 0,6-0,9 млн баррелей) и очередном рекорде добычи (12,9 млн баррелей в сутки).

В четверг рынок акций завершил торги небольшим снижением индексов под давлением ухудшившейся ситуации на мировых рынках капитала после того, как президент США Дональд Трамп подписал законы в поддержку протестных выступлений в Гонконге. По словам Трампа, законы вводятся в действие в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать разногласия, что будет способствовать общему долгосрочному миру и процветанию.

В свою очередь Китай предупредил США, что может принять соответствующие контрмеры в ответ на подписание законов, ответственность за их последствия будет лежать на американской стороне, заявил в четверг МИД КНР.

В пятницу рынок акций РФ остался под давлением негативной внешней конъюнктуры на опасениях, что подписанные Трампом законы в поддержку протестных выступлений в Гонконге могут осложнить переговоры по торговой сделке США с Китаем. Китай предупредил Вашингтон, что примет "жесткие контрмеры" в случае продолжения американской поддержки антиправительственных выступлений в Гонконге, сообщила телекорпорация BBC.

Индекс МосБиржи опускался в район 2910 пунктов, однако затем смог отыграть потери и отскочить выше 2935 пунктов за счет роста бумаг "Газпрома" (+1,4%) и обновивших свои максимумы бумаг "Яндекса" (+2,6%).

"Газпром" в пятницу опубликовал отчет за III квартал по МСФО, согласно которому чистая прибыль составила 212 млрд рублей при прогнозе 194 млрд рублей. На телеконференции для инвесторов концерн сообщил, что нацелен выйти на выплату дивидендов в 50% от скорректированной прибыли по МСФО в 2022 году (речь идет о дивидендах по итогам 2021 года).

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-7%), АФК "Система" (-7%), "Группы ЛСР" (-3%); лучше рынка оказались акции ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (+8%), "МРСК Сибири" (+6%), "Мосэнерго" (+6%).

Динамику рынка акций РФ в начале декабря по-прежнему будут определять новости вокруг торговой сделки США-КНР, а также итоги заседания стран ОПЕК+ по вопросу квот на добычу сырья. Коридор движения индекса МосБиржи может составить 2900-2970 пунктов, для индекса РТС - 1400-1470 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".