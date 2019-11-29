Цены евробондов РФ за неделю умеренно подросли на ожиданиях торговой сделки США-Китай

Москва. 29 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций за неделю умеренно подросли на фоне позитивных ожиданий в отношении торговой сделки между США и Китаем, господствовавших в течение большей части пятидневки; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка подросли в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому росту сформировалась в первый же торговый день недели благодаря сохранявшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы и позитивной динамике US Treasuries. Наиболее активное повышение традиционно демонстрировали "длинные" выпуски евробондов России. Причем это был не просто индикативный рост, а на сложившихся уровнях совершались активные сделки, что свидетельствовало о реальном спросе инвесторов. Участники рынка по-прежнему охотно покупали российские долговые бумаги, считая их привлекательными для инвестиций.

В середине недели активность игроков на повышение возросла и цены отечественных евробондов достигли локальных максимумов, несмотря на развернувшиеся вниз котировки американских казначейских обязательств. Спрос глобальных инвесторов на рисковые активы поддерживался позитивными ожиданиями скорого заключения торговой сделки между США и Китаем. Кроме того, для отечественных бумаг позитивным фактором выступало снижение геополитических рисков в ожидании встречи "нормандской четверки" 9 декабря, на которой будет обсуждаться ситуация вокруг Украины. Вместе с тем котировки US Treasuries перешли к снижению, негативно отреагировав на публикацию макроэкономической статистики, оказавшейся лучше ожиданий.

Министерство торговли США пересмотрело оценку роста ВВП страны в третьем квартале до 2,1% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,9%. Аналитики в среднем не предполагали изменения, сообщает Trading Economics. Таким образом, подъем в июле-сентябре ускорился по сравнению с 2% во втором квартале текущего года. Потребительские расходы, на которые приходится 70% ВВП США, в третьем квартале увеличились на 2,9% в пересчете на годовые темпы.

Рост индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в третьем квартале был пересмотрен до 2,1% с предварительных 2,2%. Аналитики не ожидали изменения. Федрезерв таргетирует этот показатель на уровне 2%.

В последние два дня недели цены российских суверенных еврооблигаций не демонстрировали ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних сигналов. Некоторые локальные инвесторы хотели зафиксировать прибыль, которая в этом году стала одной из самых высоких среди emerging markets. Но, с другой стороны, на рынке по-прежнему присутствовали покупатели, что не давало котировкам скорректироваться вниз. При этом в соседних секторах - на рынке российских акций и на внутреннем валютном рынке - ситуация была менее оптимистичной, и там наблюдалось некоторое преобладание продавцов.

Формированию негативных настроений на российском рынке акций и валютном рынке способствовали прежде всего возросшие опасения за судьбу торговой сделки между США и Китаем после того, как американский президент Дональд Трамп подписал законопроекты в поддержку протестных выступлений в Гонконге. В свою очередь Китай предупредил США, что может принять соответствующие контрмеры в ответ на подписание законов, ответственность за их последствия будет лежать на американской стороне, заявил в четверг МИД КНР. Гонконгская администрация выразила сожаление и протест в связи с принятием США закона "О правах человека и демократии в Гонконге", назвав его вмешательством во внутренние дела этого специального административного района Китая.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,13% и составила 114,13% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился всего на 1 базисный пункт и 29 ноября составил 102 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,4% (их доходность снизилась на 3 пункта - до 3,885% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,75% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 8 пунктов - до 187 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 0,43% (их доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 3,885% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене за неделю 0,3%, подорожав до 108,7% от номинала (его доходность снизилась на 5 пунктов и составила 2,96% годовых), бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,13%, до 111,05% от номинала (их доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 2,87% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,05%, до 109,76% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 4 пункта и составил 56 базисных пунктов).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, формированию ярко выраженной тенденции будут препятствовать как сохраняющаяся неопределенность в отношении заключения торговой сделки между США и Китаем, так и ожидания участниками рынка паузы в череде снижений процентных ставок американским центробанком.