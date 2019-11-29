Средняя цена золота в 4кв. 2019 г. составит 1486 долл./унц. - Промсвязьбанк

Средняя цена золота в 4кв. 2019 г. составит 1486 долл./унц., прогноз на 2020г. : 1492 долл. /унц., сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

Цены на золото остаются стабильными и торгуются вблизи 1450 долл./унция. Главным источником волатильности, по мнению аналитиков Промсвязьбанка, выступают противоречивые заявления официальных лиц и СМИ вокруг торговой сделки между США и Китаем. Поворотным моментом может стать 15 декабря, когда должны вступить в силу анонсированные ранее новые тарифы в размере $160 млрд. долл. на китайские товары.

Осложнить переговорный процесс и подорвать веру инвесторов в скорое подписание способна поддержка протестующих в Гонконге со стороны американских властей (соответствующий законопроект на этой неделе подписал президент Д. Трамп), что позитивно для золота. "В целом, настроения на фондовых рынках остаются умеренно-позитивными. Между тем, опасения замедления мировой экономики выступают драйвером для повышательного движения цен на золото в следующем году", - заключают эксперты банка.