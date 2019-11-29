Введение НДД сэкономит нефтегазовым компаниям РФ до $2,3 млрд в 2020г - "ВТБ Капитал"

Введение налогообложения с дополнительного дохода (НДД) сэкономит нефтегазовым компаниям РФ до $2,3 млрд в 2020 году по сравнению с традиционным налоговым режимом, считают аналитики "ВТБ Капитала" Дмитрий Лукашов, Анна Стекольщикова, Екатерина Родина и Александр Донской.

Как говорится в обзоре инвестбанка, по мнению его экспертов, за счет НДД в 2019 году нефтегазовые компании РФ могут сэкономить до 136 млрд рублей ($2,1 млрд) по сравнению с традиционным налоговым режимом (что близко к оценке Минфина - 140 млрд рублей).

"Более других от НДД выигрывают "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) и "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS), которые в 2019 году могут дополнительно получить соответственно 13,9% и 3,3% к EBITDA по сравнению со старым налоговым режимом", - пишут аналитики.

В то же время эксперты отмечают, что в более долгосрочной перспективе из-за НДД может ухудшиться прозрачность нефтегазового сектора РФ и, как следствие, нарушиться тенденция к повышению эффективности отрасли, что наблюдалось в последнее десятилетие.