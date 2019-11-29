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29 ноября 2019 года 17:47
Акции АФК "Система" представляют собой привлекательную возможность для инвестиций - ITI Capital
Акции АФК "Система" остаются в числе фаворитов ITI Capital и после недавней коррекции представляют собой привлекательную возможность для инвестиций, гговорится в комментарии старшего инвестиционного стратега ITI Capital Анны Куприяновой. "Мы подтверждаем целевую цену на уровне 19 руб./акция ($5,8/ГДР) с горизонтом инвестиций до конца 2020 г., - указывает эксперт. - Основными триггерами роста цены АФК "Система" по-прежнему считаем раскрытие стоимости нерыночных активов группы, а также снижение долговой нагрузки". "Потенциал роста стоимости группы значителен и при более оптимистичных сценариях может превысить пятилетний максимум, 20 руб. за акцию, - полагает Анна Куприятнова. - Подобный сценарий, однако, всецело зависит от монетизации нерыночных активов группы (пока непонятны сроки), темпов снижения долга корпоративного центра (в нашей оценке мы используем консервативный уровень - 185 млрд руб. на конец 2020 г.) и усилий и умения менеджмента компании генерировать новостной поток, способствующий росту ее стоимости, в частности, касающийся прозрачности инвестиций в новые проекты и их влияния на показатели группы". Финансовые результаты компании за 3К19, опубликованные 27 ноября, были ожидаемо сильные в части выручки и рентабельности OIBDA, указывает эксперт ITI Capital. На чистую прибыль повлияли результаты Ozon - компания учла 1,4 млрд руб. чистого убытка от Ozon в скорректированной OIBDA и, соответственно, в чистой прибыли. Однако скорректированный показатель чистой прибыли группы в 3К19 составляет 3,4 млрд руб. против нескорректированного чистого убытка 2,2, млрд руб. Из нерыночных сегментов сильные показатели выручки и OIBDA были у Агрохолдинга СТЕПЬ и Медси и ожидаемо слабые - у Segezha Group (в свете коррекции цен на продукцию группы на экспортных рынках). Чистый долг корпоративного центра сократился с 218 млрд руб. на конец 2К19 до 199 млрд руб. на конец 3К19, как за счет дивидендных выплат дочерних компаний (суммарно 17,6 млрд руб. в 3К19), так и за счет доходов от продажи 49% Лидер-Инвест в размере 14,6 млрд руб. Дальнейшее снижение показателя должно произойти в 4К19 за счет поступлений 12,5 млрд руб. от продажи акций Детского мира и в 1К20 - за счет получения специальных дивидендов МТС от продажи украинского бизнеса в размере 10 млрд руб. "Мы не ожидаем значительных изменений в дивидендной политике АФК "Система", хотя возвращение к уровню заявленной текущей дивидендной политики (около 1,1 млрд руб. в 2019 году) стало бы положительной новостью, - подчеркивает аналитик ITI Capital. - Следующее решение о выплате дивидендов по итогам 2019 г. будет приниматься весной. АФК "Система" выплатила в качестве дивидендов по итогам 2018 г. 0,11 руб./акция (общие выплаты составили 1,062 млрд руб.), что предполагало дивидендную доходность на уровне 0,9%. Если группа заплатит такой же дивиденд по итогам 2019 г., доходность составит 0,7%". АФК "Система", по сути, фонд частных инвестиций с широкой диверсификацией проектов в самых разных отраслях. Компания приобретает активы в начальной фазе их развития и выводит на стабильный этап развития с последующей продажей бизнеса. "Насколько мы понимаем, основные опасения инвесторов в отношении акций АФК "Система" связаны с потенциальными значительными инвестициями в дочерние компании и поиском необходимых средств, - отмечает Анна Куприянова. - Источники инвестиционных ресурсов группы включают: дивиденды публичных дочерних обществ (МТС, Детский мир, Эталон), доходы от продажи активов (включая полную продажу бизнеса, частичную, через привлечение портфельных соинвесторов или продажу акций на рынок), привлечение заемных средств". Старший инвестиционной стратег ITI Capital не видит значительных рисков в части инвестиционной активности группы, т.к. дочерние компании остаются отдельными экономическими единицами и могут самостоятельно привлекать средства, имея при этом ограниченное влияние на отчетность группы, компания планирует сокращение размера долга корпоративного центра до 140-150 млрд руб. с текущих 199 млрд руб. и т.о. риски повышения долговой нагрузки с точки зрения стоимости группы ограничены (расчет целевой цены исходит из оценки чистых активов с поправкой на дисконт за холдинговую структуру и долг корпоративного центра), приращение стоимости активов - основная цель, и здесь мы ожидаем увидеть положительную динамику.
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Компании упоминаемые в новости: АФК
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