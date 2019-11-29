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Главная / Мнения аналитиков / Цена Brent на предстоящей неделе не выйдет из диапазона $62,50-65,50 за баррель - PremEx
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29 ноября 2019 года 17:09
Цена Brent на предстоящей неделе не выйдет из диапазона $62,50-65,50 за баррель - PremEx
Цена Brent на предстоящей неделе не выйдет из диапазона $62,50-65,50 за баррель, говорится в обзоре PremEx. Данные от Минэнерго США констатировали рост запасов сырья в США на 1,5 млн барр., а добыча в регионе составила 12,9 млн барр., обновив при этом исторический максимум. К негативным факторам для актива эксперты PremEx отнесли также ранее упомянутое подписание Д. Трампом законопроекта в ходе торговой войны с Китаем. В фокусе рынка - готовность стран ОПЕК+ продлить действующую сделку по сокращению добычи нефти до конца июня 2020 года. Это оказывает значительную поддержку нефтяному рынку и удерживает цену актива на достигнутых уровнях. Цена Brent на предстоящей неделе, по мнению аналитиков PremEx, будет двигаться в диапазоне $62,50-65,50 за баррель.
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29 ноября 2019 года 19:40
Рынок акций РФ в пятницу превысил 2935п по индексу МосБиржи за счет роста Газпрома и обновившего пики Яндекса
Москва. 29 ноября. Рынок акций РФ в пятницу превысил 2935 пунктов по индексу МосБиржи за счет роста бумаг "Газпрома" на корпоративных новостях и обновивших исторические максимумы акций "Яндекса", в то время как внешние площадки подавали негативные сигналы из-за опасений срыва торговой сделки США и Китая и нежелания ОПЕК идти на дальнейшее сокращение добычи сырья. читать дальше
.29 ноября 2019 года 19:37
Рынок акций РФ на прошедшей неделе просел по индексам на опасениях возможной отсрочки торговой сделки США и Китая, что сдерживало подъем мировых фондовых площадок, оказало давление на нефть и сократило интерес инвесторов к рисковым активам. читать дальше
.29 ноября 2019 года 19:35
Рубль вечером немного ускорил снижение к доллару и евро на фоне снижения интереса к риску и падения нефти
Москва. 29 ноября. Доллар и евро немного усилили темпы роста на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль ускорил снижение к бивалютной корзине на негативных сигналах с внешних рынков и активного падения цен на нефть. читать дальше
.29 ноября 2019 года 19:10
Москва. 29 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций за неделю умеренно подросли на фоне позитивных ожиданий в отношении торговой сделки между США и Китаем, господствовавших в течение большей части пятидневки; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка подросли в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.29 ноября 2019 года 19:07
Фондовые "быки" сохраняют шансы на возобновление роста и возвращение рынка акций к историческим максимумам - Промсвязьбанк
Фондовые "быки" сохраняют шансы на возобновление роста и возвращение рынка акций к историческим максимумам, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Российский фондовый рынок в пятницу смог показать умеренный рост на негативном внешнем фоне, отмечает эксперт... читать дальше
.29 ноября 2019 года 18:42
Средняя цена золота в 4кв. 2019 г. составит 1486 долл./унц., прогноз на 2020г. : 1492 долл. /унц., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Цены на золото остаются стабильными и торгуются вблизи 1450 долл./унция. Главным источником волатильности, по мнению аналитиков Промсвязьбанка, выступают... читать дальше
.29 ноября 2019 года 18:21
Введение налогообложения с дополнительного дохода (НДД) сэкономит нефтегазовым компаниям РФ до $2,3 млрд в 2020 году по сравнению с традиционным налоговым режимом, считают аналитики "ВТБ Капитала" Дмитрий Лукашов, Анна Стекольщикова, Екатерина Родина и Александр Донской. Как говорится в обзоре... читать дальше
.29 ноября 2019 года 17:47
Акции АФК "Система" остаются в числе фаворитов ITI Capital и после недавней коррекции представляют собой привлекательную возможность для инвестиций, гговорится в комментарии старшего инвестиционного стратега ITI Capital Анны Куприяновой. "Мы подтверждаем целевую цену на уровне 19 руб./акция... читать дальше
.29 ноября 2019 года 17:30
Котировки акций ФСК ЕЭС будет поддерживать их высокая дивидендная доходность вкупе с фундаментальной недооцененностью компании - ГК "ФИНАМ"
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование перспектив вложений в акции ФСК ЕЭС - оператора Единой национальной электрической сети, обеспечивающий 50% энергопотребления России, говорится в пресс-релизе инвесткомпании. Бумагам присвоена инвестиционная рекомендация "покупать",... читать дальше
.29 ноября 2019 года 16:52
Снижение ставок по ипотеке на 50 б.п. в бюджетном сегменте повышает потенциальный спрос на 10% - "ВТБ Капитал"
Снижение ставок по ипотечным кредитам в сегменте бюджетного жилья на 50 базисных пунктов (б.п.) повышает число потенциальных заемщиков на 10%, считают аналитики "ВТБ Капитала" Мария Колбина, Николай Ковалев и Александр Гнусарев. Как говорится в обзоре инвестбанка, по оценкам его экспертов, в... читать дальше
.29 ноября 2019 года 16:26
Рынок акций РФ в декабре может достичь новых исторических максимумов, прогнозный диапазон на декабрь составляет 2890-3015 пунктов по индексу Мосбиржи, сообщается в комментарии "БКС Премьер". Последний месяц года принесет разрешения ряда важных для мировых рынков интриг. Эти новые вводные... читать дальше
.29 ноября 2019 года 16:01
Экономическая статистика США и заявления ФРС - одни из ключевых факторов, которые определят динамику финансовых активов в 2020 г. - Росбанк
Динамика экономической статистики из США и заявления ФРС вновь находятся среди ключевых факторов, которые определят динамику финансовых активов в 2020 году, говорится в обзоре Росбанка. Инвесторы уже начинают подводить итоги 2019-го года, который принес отличные вести держателям длинных позиций... читать дальше
.29 ноября 2019 года 15:40
Рубль, скорее всего, заметно укрепится в I квартале 2020 г., но далее его ждет ослабление - Райффайзенбанк
Рубль, скорее всего, заметно укрепится в I квартале 2020 года под действием сезонного фактора, но далее его ждет ослабление, сообщается в обзоре Райффайзенбанка. Огромный приток нерезидентов в ОФЗ в этом году оказал существенную поддержку курсу рубля. По оценкам аналитиков банка, без этого... читать дальше
.29 ноября 2019 года 15:29
Москва. 29 ноября. Доллар и евро умеренно укрепляются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль снижается к бивалютной корзине на негативных сигналах с внешних рынков и ослаблении большинства валют ЕМ. читать дальше
.29 ноября 2019 года 15:20
ефтяные компании РФ предлагают обсудить продление соглашения ОПЕК+ в марте 2020 года. Перенос вопроса о продлении может негативно повлиять на нефтяные цены, говорится в обзоре Уралсиба. Сообщения последних дней показывают, что не все участники ОПЕК+ поддерживают продление соглашения до конца... читать дальше
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