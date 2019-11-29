Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне негативной динамики валют ЕМ

Москва. 29 ноября. Доллар и евро умеренно укрепляются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль снижается к бивалютной корзине на негативных сигналах с внешних рынков и ослаблении большинства валют ЕМ.

Курс доллара США составил 64,23 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 16,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,63 руб./EUR1, подорожав на 10,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 13,66 копейки - до 67,11 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,88 копейки, до 64,0817 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,72 копейки, до 70,5475 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно снижается к доллару и евро на дневных торгах на фоне негативной динамики большинства валют emerging markets. Инвесторы продолжают следить за ходом переговоров США и Китая в попытке оценить возможность заключения промежуточного торгового соглашения, учитывая обострение напряженности в отношениях двух стран в связи с ситуацией в Гонконге.

Китай предупредил Вашингтон, что примет "жесткие контрмеры" в случае продолжения американской поддержки антиправительственных выступлений в Гонконге, сообщила BBC.

На этой неделе президент Дональд Трамп подписал закон о правах человека и демократии, который предусматривает ежегодную проверку автономного статуса Гонконга, что обеспечивает ему особый режим отношений с США. Особый статус, в частности, предусматривает неприменение американских санкций или пошлин, которые вводятся в отношении континентальной части КНР.

Подписание документа, как ожидается, приведет к ответным шагам со стороны Китая и затруднит достижение торгового соглашения. Трамп, однако, дал понять, что он не хотел бы отклонения отношений США и Китая от курса, на который они вышли в последнее время, и это дало трейдерам некоторую надежду на сохранение возможности заключения торгового соглашения, пишет агентство Bloomberg.

В заявлении министерства иностранных дел Китая говорится, что США открыто поддержали "преступные элементы, которые громили и поджигали учреждения, нападали на невинных граждан, проявляли неуважение к закону и ставили в опасность общественный порядок".

В четверг американские рынки были закрыты в связи с празднованием Дня благодарения, в пятницу на рынках США короткий день.

"В связи с празднованием в Штатах Дня благодарения конец текущей торговой недели отмечен пониженной торговой активностью (вчера американские рынки были закрыты), в то же время аппетит к риску на рынках несколько снизился. Некоторое ухудшение настроений на рынках стало проявляться еще вчерашним утром, после того, как стало известно, что президент Трамп подписал законопроект в поддержку гонконгских протестующих. Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчен заявил американскому послу, что такие действия США могут привести к обострению двусторонних отношений и повлиять на сотрудничество в важных областях. Подобные заявления создают не самый благоприятный фон для продолжающихся торговых переговоров, что способствует локальной коррекции в рисковых активах, при этом пока базовым сценарием мы продолжаем считать продолжение процесса переговоров и отсутствие введения новых пошлин на китайский импорт со стороны США с 15 декабря. Сегодня американские площадки возобновляют работу, однако участников рынка ждет короткий торговый день", - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"Сегодня внешний фон складывается для рубля скорее негативно. События вокруг торговых переговоров не дают существенного повода для оптимизма после того, как Трамп подписал законопроект в поддержку протестующих в Гонконге. Риторика последних дней не содержала в себе дополнительных сигналов о близости к подписанию торговой сделки. Снижение валют латиноамериканского региона создает умеренно негативный фон вокруг всего блока валют развивающихся стран. Налоговый период в России завершился вчерашней уплатой налога на прибыль. Совокупность перечисленных факторов не формирует предпосылок для укрепления рубля в конце текущей недели", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"По сути, у Трампа не было выбора, одобренный республиканцами и демократами закон вступил бы в действие позже автоматически (. . .), и не имея возможности контролировать процесс, Трамп решил его возглавить, подписав закон "из уважения к председателю Си". Конечно, этот шаг вызвал недовольства не только в официальном Китае, но даже в Гонконге, который также расценил это как вмешательство во внутренние дела. Безусловно, это станет новой преградой в подписании торговой сделки между США и Китаем. Рынки повсеместно отреагировали на эту новость крайне негативно (. . .) На этом фоне продажи наблюдались и в валютах emerging markets, и на долговых рынках. Сегодня ожидаем закрепление доллара на достигнутых более высоких уровнях в диапазоне 63,9-64,2 руб./$1", - отмечает директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин.

Цены на нефть эталонных марок немного ускорили снижение днем в пятницу. Участники торгов сфокусированы на ходе американо-китайских торговых переговоров и встрече ОПЕК+, которая состоится 5-6 декабря.

Эксперты ожидают продления сроков соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+ по итогам декабрьской встречи, но не ожидают увеличения объемов, свидетельствуют результаты исследования Bloomberg.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизилась на 0,55% - до $62,92 за баррель. С начала текущей недели Brent подорожала на 0,4% и может завершить в плюсе четвертую неделю подряд.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,1% - до $58,05 за баррель. Цена WTI выросла на 0,4% с начала недели и примерно на 7% с начала ноября, ее подъем за неделю также может стать четвертым подряд.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая выросла на 1 базисный пункт - до 6,64% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с четвергом - 6,73%, 6,78% и 6,81% годовых соответственно.