Рубль, скорее всего, заметно укрепится в I квартале 2020 г., но далее его ждет ослабление - Райффайзенбанк

Рубль, скорее всего, заметно укрепится в I квартале 2020 года под действием сезонного фактора, но далее его ждет ослабление, сообщается в обзоре Райффайзенбанка.

Огромный приток нерезидентов в ОФЗ в этом году оказал существенную поддержку курсу рубля. По оценкам аналитиков банка, без этого притока он в среднем был бы на 2 рубля/доллар слабее, чем фактические 64,9.

"Принимая во внимание произошедшее заметное снижение доходностей ОФЗ, из-за чего они выглядят самыми дорогими в GEM (в терминах спредов к o/n ставкам), мы считаем, что такого притока в ОФЗ в следующем году не произойдет. Это обстоятельство в отсутствие больших трат средств ФНБ на локальном рынке будет способствовать ослаблению рубля. Однако в 1 квартале 2020 года рубль, скорее всего, заметно укрепится под действием сезонного фактора", - пишет аналитик Денис Порывай.