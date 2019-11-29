Сегмент промышленных металлов не разделяет позитивные настроения фондового рынка - Julius Baer

Фондовые рынки достигли рекордных высот на фоне снижения обеспокоенности по поводу глобального роста и улучшения рыночных настроений, однако промышленные металлы продолжают показывать сдержанную динамику, говорится в комментарии руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстена Менке.

По мнению эксперта, это обусловлено в первую очередь ослаблением в Китае и замедлением роста в глобальном производственном секторе. "Учитывая наш сдержанный прогноз по экономике, любой рост в секторе промышленных металлов, основанный на повышении спроса, окажется ограниченным", - полагает Карстен Менке.

Котировки алюминия и меди находятся около многолетних минимумов и не смогли удержать недавно достигнутые высоты. "Дело в том, что спрос на эти металлы сильно зависит от ситуации в Китае, который не показывает признаков ускорения экономического роста несмотря на правительственные меры, а также от производственного сектора, который продолжает сокращаться, - полагает эксперт Julius Baer. - Особенно важно влияние автомобильной промышленности, поскольку продажи автомобилей в крупнейших регионах мира упали. Алюминий также столкнется с препятствиями в виде снижения стоимости производства, в первую очередь из-за снижения цен на уголь в Китае, который является ключевым источником энергии для алюминиевой промышленности страны. Китай производит более половины алюминия в мире. Тем временем, котировки меди не смогли вырасти на фоне забастовок в Чили и Перу, которые являются крупнейшими производителями этого металла в мире".

"В целом, мы видим достаточный объем предложения на рынках промышленных металлов, что говорит о наличии большого количества негативных новостей, особенно в связи с Китаем, - заключает Карстен Менке. - Учитывая наш скромный прогноз по глобальному росту на следующий год и далее, любой вызванный повышением спроса рост окажется ограниченным. Таким образом, мы ожидаем, что котировки металлов останутся в рамках текущего диапазона, и сохраняем нейтральную позицию по сегменту".