Предпосылок для существенных колебаний курса рубля в краткосрочной перспективе нет - CFS Management

Предпосылок для существенных колебаний курса рубля по отношению к иностранным валютам в краткосрочной перспективе нет, отмечает CEO CFS Management Александр Лапидус.

Изменения курса рубля в данный момент, на взгляд эксперта, демонстрируют корреляцию с курсами валют развивающихся стран. На основании новостей о благоприятном развитии торговых переговоров между США и Китаем, а также роста интереса инвесторов к рисковым активам, российская валюта продемонстрировала увеличение обменного курса, однако дальнейшему росту воспрепятствовало снижение цены на нефть после обнародования негативной статистики о нефтяных запасах в США.

"В ближайшее время на нефтяные цены и, соответственно, на курс рубля, влияние может оказать саммит стран ОПЕК, который состоится в Вене 5-6 декабря. Принимая во внимание завершение ноябрьского налогового периода и, следовательно, обмена экспортерами валютной прибыли, влияние новостного фона с внешних рынков на курс российской валюты, вероятно, возрастет", - прогнозирует Александр Лапидус.