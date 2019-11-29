.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / ИК "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "Покупать" для обыкновенных акций Татнефти с целевой ценой 841 руб.
.
29 ноября 2019 года 13:55
ИК "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "Покупать" для обыкновенных акций Татнефти с целевой ценой 841 руб.
ИК "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "Покупать" для обыкновенных акций Татнефти с целевой ценой 841 руб. и рекомендацию "Держать" для привилегированных акций с целевой ценой 673 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Александра Сидорова. Татнефть представила нейтральную отчетность по МСФО за III квартал 2019 г., отмечает эксперт ИК "Велес Капитал". Финансовые результаты Татнефти незначительно превзошли ожидания рынка по основным финансовым показателям. В отчетном периоде выручка компании выросла на 9% к/к до 242 млрд руб. (консенсус-прогноз: 227 млрд руб.) из-за реализации запасов нефти, непроданных во II квартале в результате форс-мажора на трубопроводе "Дружба", а также благодаря введению в эксплуатацию дополнительных нефтеперерабатывающих мощностей на Танеко: объем нефтепереработки вырос в отчетном периоде на 23% к/к. EBITDA компании увеличилась также на 9% к/к до 84 млрд руб. (консенсус-прогноз: 83 млрд руб.) в следствие роста выручки. Сдерживающими факторами выступили падение цен на нефть на 10% к/к и отрицательный лаг экспортных пошлин. Чистая прибыль выросла на 8% к/к до 58 млрд руб. (консенсус-прогноз: 56 млрд руб.) следом за операционной прибылью. Свободный денежный поток Татнефти по итогам 9 месяцев 2019 г. показал достаточно сильную динамику, увеличившись на 26% г/г в основном благодаря росту EBITDA на 4% г/г и снижению капзатрат на 9% г/г. Это, по мнению аналитика ИК "Велес Капитал", позволяет надеяться на то, что компания не снизит норму дивидендных выплат, которая составляет 100% чистой прибыли по РСБУ. По итогам 9 месяцев 2019 г. чистая прибыль Татнефти по РСБУ снизилась на 8% г/г. "Принимая во внимание, что текущая стоимость Urals также ниже своего среднего значения в IV квартале 2018 г. на 8%, мы ожидаем снижения дивидендов по итогам 2019 г. на аналогичную величину до 78 руб. с учетом уже выплаченных 40,11 руб. по итогам I полугодия. Из этого следует, что Татнефть может заплатить за II полугодие 38 руб. на оба вида акций, что соответствует полугодовой доходности на уровне 5,1% и 5,5% для обыкновенных и привилегированных акций соответственно. Таким образом, Татнефть, вероятнее всего, сохранит лидерство по дивидендной доходности в 2019 г.", - заключает Александр Сидоров
.
Компании упоминаемые в новости: Татнефть
.
29 ноября 2019 года 19:40
Рынок акций РФ в пятницу превысил 2935п по индексу МосБиржи за счет роста Газпрома и обновившего пики Яндекса
Москва. 29 ноября. Рынок акций РФ в пятницу превысил 2935 пунктов по индексу МосБиржи за счет роста бумаг "Газпрома" на корпоративных новостях и обновивших исторические максимумы акций "Яндекса", в то время как внешние площадки подавали негативные сигналы из-за опасений срыва торговой сделки США и Китая и нежелания ОПЕК идти на дальнейшее сокращение добычи сырья. читать дальше
.29 ноября 2019 года 19:37
Рынок акций РФ на прошедшей неделе просел по индексам на опасениях возможной отсрочки торговой сделки США и Китая, что сдерживало подъем мировых фондовых площадок, оказало давление на нефть и сократило интерес инвесторов к рисковым активам. читать дальше
.29 ноября 2019 года 19:35
Рубль вечером немного ускорил снижение к доллару и евро на фоне снижения интереса к риску и падения нефти
Москва. 29 ноября. Доллар и евро немного усилили темпы роста на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль ускорил снижение к бивалютной корзине на негативных сигналах с внешних рынков и активного падения цен на нефть. читать дальше
.29 ноября 2019 года 19:10
Москва. 29 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций за неделю умеренно подросли на фоне позитивных ожиданий в отношении торговой сделки между США и Китаем, господствовавших в течение большей части пятидневки; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка подросли в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.29 ноября 2019 года 19:07
Фондовые "быки" сохраняют шансы на возобновление роста и возвращение рынка акций к историческим максимумам - Промсвязьбанк
Фондовые "быки" сохраняют шансы на возобновление роста и возвращение рынка акций к историческим максимумам, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Российский фондовый рынок в пятницу смог показать умеренный рост на негативном внешнем фоне, отмечает эксперт... читать дальше
.29 ноября 2019 года 18:42
Средняя цена золота в 4кв. 2019 г. составит 1486 долл./унц., прогноз на 2020г. : 1492 долл. /унц., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Цены на золото остаются стабильными и торгуются вблизи 1450 долл./унция. Главным источником волатильности, по мнению аналитиков Промсвязьбанка, выступают... читать дальше
.29 ноября 2019 года 18:21
Введение налогообложения с дополнительного дохода (НДД) сэкономит нефтегазовым компаниям РФ до $2,3 млрд в 2020 году по сравнению с традиционным налоговым режимом, считают аналитики "ВТБ Капитала" Дмитрий Лукашов, Анна Стекольщикова, Екатерина Родина и Александр Донской. Как говорится в обзоре... читать дальше
.29 ноября 2019 года 17:47
Акции АФК "Система" остаются в числе фаворитов ITI Capital и после недавней коррекции представляют собой привлекательную возможность для инвестиций, гговорится в комментарии старшего инвестиционного стратега ITI Capital Анны Куприяновой. "Мы подтверждаем целевую цену на уровне 19 руб./акция... читать дальше
.29 ноября 2019 года 17:30
Котировки акций ФСК ЕЭС будет поддерживать их высокая дивидендная доходность вкупе с фундаментальной недооцененностью компании - ГК "ФИНАМ"
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование перспектив вложений в акции ФСК ЕЭС - оператора Единой национальной электрической сети, обеспечивающий 50% энергопотребления России, говорится в пресс-релизе инвесткомпании. Бумагам присвоена инвестиционная рекомендация "покупать",... читать дальше
.29 ноября 2019 года 17:09
Цена Brent на предстоящей неделе не выйдет из диапазона $62,50-65,50 за баррель, говорится в обзоре PremEx. Данные от Минэнерго США констатировали рост запасов сырья в США на 1,5 млн барр., а добыча в регионе составила 12,9 млн барр., обновив при этом исторический максимум. К негативным... читать дальше
.29 ноября 2019 года 16:52
Снижение ставок по ипотеке на 50 б.п. в бюджетном сегменте повышает потенциальный спрос на 10% - "ВТБ Капитал"
Снижение ставок по ипотечным кредитам в сегменте бюджетного жилья на 50 базисных пунктов (б.п.) повышает число потенциальных заемщиков на 10%, считают аналитики "ВТБ Капитала" Мария Колбина, Николай Ковалев и Александр Гнусарев. Как говорится в обзоре инвестбанка, по оценкам его экспертов, в... читать дальше
.29 ноября 2019 года 16:26
Рынок акций РФ в декабре может достичь новых исторических максимумов, прогнозный диапазон на декабрь составляет 2890-3015 пунктов по индексу Мосбиржи, сообщается в комментарии "БКС Премьер". Последний месяц года принесет разрешения ряда важных для мировых рынков интриг. Эти новые вводные... читать дальше
.29 ноября 2019 года 16:01
Экономическая статистика США и заявления ФРС - одни из ключевых факторов, которые определят динамику финансовых активов в 2020 г. - Росбанк
Динамика экономической статистики из США и заявления ФРС вновь находятся среди ключевых факторов, которые определят динамику финансовых активов в 2020 году, говорится в обзоре Росбанка. Инвесторы уже начинают подводить итоги 2019-го года, который принес отличные вести держателям длинных позиций... читать дальше
.29 ноября 2019 года 15:40
Рубль, скорее всего, заметно укрепится в I квартале 2020 г., но далее его ждет ослабление - Райффайзенбанк
Рубль, скорее всего, заметно укрепится в I квартале 2020 года под действием сезонного фактора, но далее его ждет ослабление, сообщается в обзоре Райффайзенбанка. Огромный приток нерезидентов в ОФЗ в этом году оказал существенную поддержку курсу рубля. По оценкам аналитиков банка, без этого... читать дальше
.29 ноября 2019 года 15:29
Москва. 29 ноября. Доллар и евро умеренно укрепляются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль снижается к бивалютной корзине на негативных сигналах с внешних рынков и ослаблении большинства валют ЕМ. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.