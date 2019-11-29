ИК "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "Покупать" для обыкновенных акций Татнефти с целевой ценой 841 руб. и рекомендацию "Держать" для привилегированных акций с целевой ценой 673 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Александра Сидорова.

Татнефть представила нейтральную отчетность по МСФО за III квартал 2019 г., отмечает эксперт ИК "Велес Капитал". Финансовые результаты Татнефти незначительно превзошли ожидания рынка по основным финансовым показателям. В отчетном периоде выручка компании выросла на 9% к/к до 242 млрд руб. (консенсус-прогноз: 227 млрд руб.) из-за реализации запасов нефти, непроданных во II квартале в результате форс-мажора на трубопроводе "Дружба", а также благодаря введению в эксплуатацию дополнительных нефтеперерабатывающих мощностей на Танеко: объем нефтепереработки вырос в отчетном периоде на 23% к/к.

EBITDA компании увеличилась также на 9% к/к до 84 млрд руб. (консенсус-прогноз: 83 млрд руб.) в следствие роста выручки. Сдерживающими факторами выступили падение цен на нефть на 10% к/к и отрицательный лаг экспортных пошлин. Чистая прибыль выросла на 8% к/к до 58 млрд руб. (консенсус-прогноз: 56 млрд руб.) следом за операционной прибылью.

Свободный денежный поток Татнефти по итогам 9 месяцев 2019 г. показал достаточно сильную динамику, увеличившись на 26% г/г в основном благодаря росту EBITDA на 4% г/г и снижению капзатрат на 9% г/г. Это, по мнению аналитика ИК "Велес Капитал", позволяет надеяться на то, что компания не снизит норму дивидендных выплат, которая составляет 100% чистой прибыли по РСБУ.

По итогам 9 месяцев 2019 г. чистая прибыль Татнефти по РСБУ снизилась на 8% г/г. "Принимая во внимание, что текущая стоимость Urals также ниже своего среднего значения в IV квартале 2018 г. на 8%, мы ожидаем снижения дивидендов по итогам 2019 г. на аналогичную величину до 78 руб. с учетом уже выплаченных 40,11 руб. по итогам I полугодия. Из этого следует, что Татнефть может заплатить за II полугодие 38 руб. на оба вида акций, что соответствует полугодовой доходности на уровне 5,1% и 5,5% для обыкновенных и привилегированных акций соответственно. Таким образом, Татнефть, вероятнее всего, сохранит лидерство по дивидендной доходности в 2019 г.", - заключает Александр Сидоров