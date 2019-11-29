Рынок акций РФ утром просел ниже 2920п по индексу МосБиржи на внешнем негативе, растет "Аптечная сеть 36,6"

Москва. 29 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу просел на фоне негативной динамики индексов в Азии и Европе после подписания президентом США Дональдом Трампом законопроекта в поддержку протестных выступлений в Гонконге, что может осложнить переговоры по торговой сделке с Китаем; индекс МосБиржи опустился ниже 2920 пунктов.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2918,83 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1436,18 пункта (-0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,7%.

Доллар стоит 64,03 рубля (-0,04 рубля).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,7% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,4%), "Мосбиржи" (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%).

Подорожали бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), акции "Газпрома" топчутся на уровне четверга (254,02 рубля).

В пятницу утром "Газпром" (MOEX: GAZP) опубликовал отчет за III квартал по МСФО, согласно которому чистая прибыль составила 212 млрд рублей при прогнозе 194 млрд рублей, EBITDA - 369 млрд рублей при прогнозе 374 млрд рублей, а прибыль по курсовым разницам - 12,329 млрд рублей при ожидавшихся 14 млрд рублей.

В США в четверг биржи не работали в связи с празднованием Дня благодарения, в Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng упал на 2%), "минусуют" Европа (FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,4-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,3%).

Китай предупредил Вашингтон, что примет "жесткие контрмеры" в случае продолжения американской поддержки антиправительственных выступлений в Гонконге, сообщает BBC. На этой неделе президент США Трамп подписал закон о правах человека и демократии, который предусматривает ежегодную проверку автономного статуса Гонконга, что обеспечивает ему особый режим отношений с США. Особый статус, в частности, предусматривает неприменение американских санкций или пошлин, которые вводятся в отношении континентальной части КНР.

В заявлении министерства иностранных дел Китая говорится, что США открыто поддержали "преступные элементы, которые громили и поджигали учреждения, нападали на невинных граждан, проявляли неуважение к закону и ставили в опасность общественный порядок".

Трамп, однако, дал понять, что он не хотел бы отклонения отношений США и Китая от курса, на который они вышли в последнее время, и это дало трейдерам некоторую надежду на сохранение возможности заключения торгового соглашения, пишет агентство Bloomberg.

В Японии объем промпроизводства в октябре упал на максимальные с января 2018 года 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении показатель упал на 7,4%.

Нефть утром в пятницу слабо дешевеет, но завершает четвертую подряд неделю в "плюсе"; цена Brent находится на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $63,79 за баррель (-0,2% и -0,2% накануне), январская цена WTI - $58,14 за баррель (+0,1% к уровню среды). С начала текущей недели Brent подорожала на 0,4.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Дмитрия Пучкарева, усиление рисков для торговых отношений США и Китая на фоне открытой поддержки Штатами оппозиционных сил Гонконга негативно отразилось на акциях российских компаний утром в пятницу.

Акции "Татнефти" и "Газпрома" держатся чуть лучше рынка после публикации отчетов за III квартал. "Татнефть" продемонстрировала рекордный свободный денежный поток, а прибыль "Газпрома" превысила прогнозы аналитиков. Продолжается падение в бумагах АФК "Система" и "Яндекса" (MOEX: YNDX) - обе бумаги выглядят фундаментально привлекательно в долгосрочной перспективе, но локально технические факторы провоцируют коррекционное снижение.

Дешевеют акции "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-0,5%) после отката накануне почти на 3%. Причиной падения стали слабые результаты III квартала, компания сократила прибыль на 87%. Снижение итогового финансового результата может негативно сказаться на потенциальных дивидендах, считает Пучкарев.

Аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что в пятницу может повториться ситуация четверга, когда после негативной динамики рынка в первой половине торгов просадка была выкуплена к вечеру. Индекс МосБиржи может протестировать зону поддержки 2910-2920 пунктов, однако для сильной просадки поводов нет, также как и для существенного роста. Обороты торгов опять будут невысокими из-за отсутствия поводов для движения и укороченной торговой сессии в США (продлится до 21:00 МСК).

Пока надежды на возобновление восходящего тренда велики, и просадки лучше использовать для наращивания "длинных" позиций в ожидании рождественского ралли. Наиболее перспективными с этой целью выглядят акции "Газпрома", "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "Мосбиржи". Бумаги "Газпрома" пока стойко переносят проблемы концерна с Украиной. Впрочем, ранее неоднократно наблюдалось, как соглашения между сторонами достигаются 31 декабря, в последние часы старого года.

Рынки относительно слабо реагируют на ухудшение отношений между двумя крупнейшими мировыми державами из-за фактической поддержки США протестующих в Гонконге, что Китай расценивает как вмешательство во внутренние дела своей страны. Это наводит на мысль, что финансисты все-таки ждут серьезного прогресса в решении главного вопроса года. Нефть Brent остается в узком восходящем канале с границами $62,3-63,7 за баррель. В преддверии саммита ОПЕК+ и объявления цены размещения акций Saudi Aramco будут попытки пробить этот канал вверх. В этом случае краткосрочный уход котировок в район $66-67 за баррель совсем не исключен, считает Антонов.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в пятницу на рынке акций можно ожидать неспешного снижения.

На торгах в Азии в пятницу наблюдалась преимущественно негативная динамика, упал сильнее остальных гонконгский Hang Seng ввиду общемирового бегства от риска из-за обострения геополитической напряженности вокруг Гонконга. Некоторые инвесторы беспокоятся, что такая ситуация может помешать заключению торговой сделки между США и Китаем. Кроме того, азиатские рынки разочаровали данные о большем, чем ожидалось, падении промышленного производства в Японии и Южной Корее в октябре. В пятницу американские биржи будут открыты полдня и, возможно, отыграют негатив, связанный с одобрением в США законопроекта, который поддерживает протестующих в Гонконге.

Нефтяной рынок остается под давлением ввиду торговой неопределенности. Кроме того, негативное влияние на котировки оказывают данные о рекордной нефтедобыче в США и росте запасов нефти и нефтепродуктов, которые были опубликованы в среду. Уже на следующей неделе состоится заседание комитета ОПЕК+, на котором будет решаться вопрос продления квот по сокращению нефтедобычи. На данный момент на рынке говорят о возможном продлении сделки до июня следующего года, отмечает Кожухова.

На рынке акций в целом продолжается боковое движение, а веских причин для выхода из краткосрочных диапазонов 2900-2960 и 1420-1470 пунктов по индексам МосБиржи и РТС пока не наблюдается, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, кроме темы торговой войны, на повестке ближайших дней грядущая встреча министров в рамках ОПЕК+. Накануне совещание российских нефтяников в Минэнерго РФ прояснило позицию России по ограничениям на добычу. Российские компании предложили сохранить квоты без изменения, но исключить из статистики конденсат, как это делает Саудовская Аравия. Соответственно, как минимум, до конца марта производители нефти сохранят взятые на себя обязательства.

На негативном внешнем фоне индекс МосБиржи попытается приблизиться к отметке 2900 пунктов, а если состоится пробой или закрытие ниже данного уровня, то продажи могут усилиться. Рубль также способен ослабнуть, тем более что на декабрь большинство ждет укрепления доллара США.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, продолжение процесса торговых переговоров США-Китай пока по-прежнему является базовым сценарием.

В связи с празднованием в Штатах Дня благодарения конец текущей торговой недели отмечен пониженной торговой активностью, а аппетит к "риску" на рынках несколько снизился. Некоторое ухудшение настроений на рынках стало проявляться еще накануне после подписания президентом США законопроекта в поддержку гонконгских протестующих.

Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчен заявил американскому послу, что "такие действия США могут привести к обострению двусторонних отношений и повлиять на сотрудничество в важных областях". Подобные заявления создают не самый благоприятный фон для продолжающихся торговых переговоров, что способствует локальной коррекции в рисковых активах, при этом пока базовым сценарием остается продолжение процесса переговоров и отсутствие введения новых пошлин на китайский импорт со стороны США с 15 декабря.

В США пятница, следующая за Днем благодарения ("черная пятница"), традиционно считается стартом рождественских распродаж, ее итоги в некоторой степени могут считаться еще одним показателем силы потребителей (но первые оценки "черной пятницы" инвесторы смогут отыграть только на следующей неделе), отмечает Поддубский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката утром выступили акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (-4,6%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,8%), ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-2,2%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-2%), ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (-1,8%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-1,6%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-1,5%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (-0,9%).

Подорожали бумаги "Аптечной сети 36,6" (+5,1%, до 12,54 рубля), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+1,7%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+1,2%).

Обыкновенные акции ПАО "Аптечная сеть 36,6" (MOEX: APTK) войдут с 20 декабря в состав индекса МосБиржи потребительского сектора, сообщила биржа.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 4,502 млрд рублей (из них 1,502 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 0,544 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).