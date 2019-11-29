Аналитики Альфа-банка позитивно оценивают финансовые результаты Татнефти за 3К19 по МСФО

Финансовые результаты Татнефти (TATN RX; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) за 3К19 по МСФО превзошли консенсус-прогноз агентства “Интерфакс”: выручка превысила его на 6,3%, EBITDA – на 1,4%, чистая прибыль – на 3,5%, сообщается в обзоре Альфа-банка. Поддержку операционному денежному потоку оказало ожидаемое высвобождение оборотного капитала на фоне возобновления в 3К19 поставок по трубопроводу “Дружба”, отмечает аналитик инвестбанка Антон Корыцко.

Добыча нефти выросла на 0,2% г/г (и на 0,4% к/к); рост в годовом сопоставлении за 9М19 составил 2,6% на фоне добычи высоковязкой нефти. По прогнозам компании, рост добычи составит 1% по итогам 2019 г. Производство нефтепродуктов выросло примерно на 27% г/г (и примерно на 18% к/к) на фоне запуска второй атмосферно-вакуумной установки нефти на НПЗ ТАНЕКО.

Выручка снизилась на 4,4% г/г (и выросла на 8,7% к/к) на фоне роста объемов реализации благодаря высвобождению запасов и расширению производства на НПЗ ТАНЕКО. Соответственно, EBITDA снизилась на 11,4% г/г (и выросла на 8,7% к/к), тогда как рентабельность не изменилась в квартальном сопоставлении. Чистая прибыль снизилась на 15,2% г/г (и выросла на 7,9% к/к).

"Совет директоров недавно одобрил дивиденды за 9М19 в размере 64,47 руб. на акцию (24,36 руб. на акцию за 3К19), что соответствует дивидендной доходности на уровне 8,6% по обыкновенным акциям и 9,3% – по привилегированным. Менеджмент ожидает, что совокупные дивиденды за 2019 г., как минимум, не изменятся в абсолютном выражении (совокупные дивиденды за 2018 г. составили 84,91руб. на акцию)", - отмечает эксперт Альфа-банка.