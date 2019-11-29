Нефтяные котировки завершают неделю на комфортных уровнях вблизи $64/bbl Brent - "Нордеа Банк"

Нефтяные котировки завершают неделю на комфортных уровнях вблизи $64/bbl Brent, отмечается в обзоре "Нордеа Банка". В ходе текущей недели цены на нефть торговались в диапазоне $63,2-$64,6/bbl, несмотря на умеренно негативные новости с фронта торговой войны между США и КНР и данные о том, что добыча нефти в Штатах в очередной раз обновила исторические максимумы.

Поддержку нефтяным котировкам, по мнению экспертов банка, оказывают сообщения о том, что страны ОПЕК+, скорее всего, продлят действующую до марта 2020 года сделку по сокращению нефти до июня 2020 года. В конце 2018 года страны приняли решение сократить добычу сырья на 1,2 mbd от уровня добычи октября 2018 и до сих пор выполняют это соглашение для поддержания баланса спроса и предложения на нефтяном рынке, напоминают аналитики "Нордеа Банка".

Очередная встреча ОПЕК+ состоится в конце следующей недели ( 5-6 декабря) в Вене, поэтому в ближайшие дни вероятность появления новых словесных интервенций является весьма высокой, полагают эксперты банка. Тем не менее, продление сделки до июня уже во многом отыграно рынками, поэтому вряд ли влияние новых сообщений будет существенным.