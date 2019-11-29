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Главная / Мнения аналитиков / Нефтяные котировки завершают неделю на комфортных уровнях вблизи $64/bbl Brent - "Нордеа Банк"
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29 ноября 2019 года 12:03
Нефтяные котировки завершают неделю на комфортных уровнях вблизи $64/bbl Brent - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки завершают неделю на комфортных уровнях вблизи $64/bbl Brent, отмечается в обзоре "Нордеа Банка". В ходе текущей недели цены на нефть торговались в диапазоне $63,2-$64,6/bbl, несмотря на умеренно негативные новости с фронта торговой войны между США и КНР и данные о том, что добыча нефти в Штатах в очередной раз обновила исторические максимумы. Поддержку нефтяным котировкам, по мнению экспертов банка, оказывают сообщения о том, что страны ОПЕК+, скорее всего, продлят действующую до марта 2020 года сделку по сокращению нефти до июня 2020 года. В конце 2018 года страны приняли решение сократить добычу сырья на 1,2 mbd от уровня добычи октября 2018 и до сих пор выполняют это соглашение для поддержания баланса спроса и предложения на нефтяном рынке, напоминают аналитики "Нордеа Банка". Очередная встреча ОПЕК+ состоится в конце следующей недели ( 5-6 декабря) в Вене, поэтому в ближайшие дни вероятность появления новых словесных интервенций является весьма высокой, полагают эксперты банка. Тем не менее, продление сделки до июня уже во многом отыграно рынками, поэтому вряд ли влияние новых сообщений будет существенным.
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29 ноября 2019 года 19:40
Рынок акций РФ в пятницу превысил 2935п по индексу МосБиржи за счет роста Газпрома и обновившего пики Яндекса
Москва. 29 ноября. Рынок акций РФ в пятницу превысил 2935 пунктов по индексу МосБиржи за счет роста бумаг "Газпрома" на корпоративных новостях и обновивших исторические максимумы акций "Яндекса", в то время как внешние площадки подавали негативные сигналы из-за опасений срыва торговой сделки США и Китая и нежелания ОПЕК идти на дальнейшее сокращение добычи сырья. читать дальше
.29 ноября 2019 года 19:37
Рынок акций РФ на прошедшей неделе просел по индексам на опасениях возможной отсрочки торговой сделки США и Китая, что сдерживало подъем мировых фондовых площадок, оказало давление на нефть и сократило интерес инвесторов к рисковым активам. читать дальше
.29 ноября 2019 года 19:35
Рубль вечером немного ускорил снижение к доллару и евро на фоне снижения интереса к риску и падения нефти
Москва. 29 ноября. Доллар и евро немного усилили темпы роста на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль ускорил снижение к бивалютной корзине на негативных сигналах с внешних рынков и активного падения цен на нефть. читать дальше
.29 ноября 2019 года 19:10
Москва. 29 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций за неделю умеренно подросли на фоне позитивных ожиданий в отношении торговой сделки между США и Китаем, господствовавших в течение большей части пятидневки; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка подросли в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.29 ноября 2019 года 19:07
Фондовые "быки" сохраняют шансы на возобновление роста и возвращение рынка акций к историческим максимумам - Промсвязьбанк
Фондовые "быки" сохраняют шансы на возобновление роста и возвращение рынка акций к историческим максимумам, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Российский фондовый рынок в пятницу смог показать умеренный рост на негативном внешнем фоне, отмечает эксперт... читать дальше
.29 ноября 2019 года 18:42
Средняя цена золота в 4кв. 2019 г. составит 1486 долл./унц., прогноз на 2020г. : 1492 долл. /унц., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Цены на золото остаются стабильными и торгуются вблизи 1450 долл./унция. Главным источником волатильности, по мнению аналитиков Промсвязьбанка, выступают... читать дальше
.29 ноября 2019 года 18:21
Введение налогообложения с дополнительного дохода (НДД) сэкономит нефтегазовым компаниям РФ до $2,3 млрд в 2020 году по сравнению с традиционным налоговым режимом, считают аналитики "ВТБ Капитала" Дмитрий Лукашов, Анна Стекольщикова, Екатерина Родина и Александр Донской. Как говорится в обзоре... читать дальше
.29 ноября 2019 года 17:47
Акции АФК "Система" остаются в числе фаворитов ITI Capital и после недавней коррекции представляют собой привлекательную возможность для инвестиций, гговорится в комментарии старшего инвестиционного стратега ITI Capital Анны Куприяновой. "Мы подтверждаем целевую цену на уровне 19 руб./акция... читать дальше
.29 ноября 2019 года 17:30
Котировки акций ФСК ЕЭС будет поддерживать их высокая дивидендная доходность вкупе с фундаментальной недооцененностью компании - ГК "ФИНАМ"
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование перспектив вложений в акции ФСК ЕЭС - оператора Единой национальной электрической сети, обеспечивающий 50% энергопотребления России, говорится в пресс-релизе инвесткомпании. Бумагам присвоена инвестиционная рекомендация "покупать",... читать дальше
.29 ноября 2019 года 17:09
Цена Brent на предстоящей неделе не выйдет из диапазона $62,50-65,50 за баррель, говорится в обзоре PremEx. Данные от Минэнерго США констатировали рост запасов сырья в США на 1,5 млн барр., а добыча в регионе составила 12,9 млн барр., обновив при этом исторический максимум. К негативным... читать дальше
.29 ноября 2019 года 16:52
Снижение ставок по ипотеке на 50 б.п. в бюджетном сегменте повышает потенциальный спрос на 10% - "ВТБ Капитал"
Снижение ставок по ипотечным кредитам в сегменте бюджетного жилья на 50 базисных пунктов (б.п.) повышает число потенциальных заемщиков на 10%, считают аналитики "ВТБ Капитала" Мария Колбина, Николай Ковалев и Александр Гнусарев. Как говорится в обзоре инвестбанка, по оценкам его экспертов, в... читать дальше
.29 ноября 2019 года 16:26
Рынок акций РФ в декабре может достичь новых исторических максимумов, прогнозный диапазон на декабрь составляет 2890-3015 пунктов по индексу Мосбиржи, сообщается в комментарии "БКС Премьер". Последний месяц года принесет разрешения ряда важных для мировых рынков интриг. Эти новые вводные... читать дальше
.29 ноября 2019 года 16:01
Экономическая статистика США и заявления ФРС - одни из ключевых факторов, которые определят динамику финансовых активов в 2020 г. - Росбанк
Динамика экономической статистики из США и заявления ФРС вновь находятся среди ключевых факторов, которые определят динамику финансовых активов в 2020 году, говорится в обзоре Росбанка. Инвесторы уже начинают подводить итоги 2019-го года, который принес отличные вести держателям длинных позиций... читать дальше
.29 ноября 2019 года 15:40
Рубль, скорее всего, заметно укрепится в I квартале 2020 г., но далее его ждет ослабление - Райффайзенбанк
Рубль, скорее всего, заметно укрепится в I квартале 2020 года под действием сезонного фактора, но далее его ждет ослабление, сообщается в обзоре Райффайзенбанка. Огромный приток нерезидентов в ОФЗ в этом году оказал существенную поддержку курсу рубля. По оценкам аналитиков банка, без этого... читать дальше
.29 ноября 2019 года 15:29
Москва. 29 ноября. Доллар и евро умеренно укрепляются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль снижается к бивалютной корзине на негативных сигналах с внешних рынков и ослаблении большинства валют ЕМ. читать дальше
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