Внешний фон давит на российские акции - БКС

Усиление рисков для торговых отношений США и Китая негативно отразилось на акциях российских компаний с открытия торговой сессии пятницы, говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрия Пучкарева. Основные индексы теряют в районе 0,2-0,3%, акции Татнефти и Газпрома держатся чуть лучше рынка после публикации отчетов за III квартал.

Нефтяные котировки снижаются на торговой сессии четверга на 0,2% до $63,1 за баррель Brent. Драйвером для падения, по мнению аналитика, стало увеличение рисков, связанных с торговым соглашением между КНР и США на фоне открытой поддержки последними оппозиционных сил Гонконга. Валютная пара USD/RUB с расчетами завтра продолжает постепенно подниматься, достигнув 64,1 (+0,1%).

Акции Татнефти и Газпрома с утра держатся чуть лучше рынка после публикации финансовых отчетов за III квартал. Татнефть продемонстрировала рекордный свободный денежный поток по итогам III квартала. Прибыль Газпрома превысила прогнозы аналитиков.

Продолжается падение в бумагах АФК Система (-0,7%) и Яндекса (-0,4%). Обе бумаги, по мнению эксперта "БКС Брокер", выглядят фундаментально привлекательно в долгосрочной перспективе, но локально технические факторы провоцируют коррекционное снижение.

МРСК ЦП теряет 0,8% после вчерашнего обвала почти на 3%. "Причиной падения стали слабые результаты III квартала, компания сократила прибыль на 87% г/г. Снижение итогового финансового результата может негативно сказаться на потенциальных дивидендах", - указывает Дмитрий Пучкарев.