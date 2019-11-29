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29 ноября 2019 года 10:25

Стоит продолжить накапливать длинные ОФЗ - Промсвязьбанк

Текущий угол наклона кривой ОФЗ уже выглядит справедливо, стоит продолжить накапливать длинные ОФЗ, сообщается в обзоре Промсвязьбанка..

Наклон кривой ОФЗ продолжает плавно увеличиваться – доходность коротких госбумаг осталась без изменений, 5-летних выросла на 3 б.п. – до 6,2% годовых, 10-летних – на 4 б.п. – до 6,45% годовых. В результате спрэд между доходностями 2-х и 10-летних ОФЗ увеличился до 62 б.п.

"Не исключаем, что инвесторы могут частично фиксировать позицию в ОФЗ на фоне опасений, что Банк России может последовать примеру ФРС, сделав паузу в цикле смягчения ключевой ставки на декабрьском заседании. В целом наблюдаемая коррекция пока выглядит как консолидация и "проторговка" новых уровней для ОФЗ, - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. - На наш взгляд, при сохранении тренда замедления инфляции повода для ЦБ РФ делать паузу в смягчении ДКП в декабре нет, однако регулятор вернется к привычному шагу в 25 б.п. и в 1 квартале 2020 года доведет ставку до уровня 6% годовых. При этом риск более сильного снижения ставки в 2020 году сохраняется. В этом ключе мы сохраняем среднесрочную цель по доходности 10-летнего "бенчмарка" ОФЗ на уровне 6,25% годовых. Отметим также, что уровень премии между ОФЗ 2-10 лет на уровне 61 б.п. уже выглядит справедливо, соответствуя среднему значению с конца 2017 года. Выше данный спрэд был только на падении рынков в сентябре-декабре 2018 г. – порядка 80-100 б.п."

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
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