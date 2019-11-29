Краткосрочный уход котировок нефти в район $66-67 не исключен - Алор Брокер

Нефть остается в узком восходящем канале с границами 62,3-63,7 доллара за баррель. В преддверии саммита ОПЕК+ и объявлении цены размещения акций Saudi Aramco будут попытки пробить этот канал вверх, отмечает в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. В том числе, по мнению специалиста, краткосрочный уход котировок в район 66-67 долларов за баррель совсем не исключен.