Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут немного снизиться

Москва. 29 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут незначительно снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Американские фондовые площадки в четверг не работали в связи с праздничным днем (День благодарения). Между тем, фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка упал на 0,8%. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,44%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК опустился на 0,93%. Гонконгский Hang Seng рухнул на 2,11%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:56 МСК снизилось на 1,35%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял по итогам торгов 0,26%.

Китай предупредил Вашингтон, что примет "жесткие контрмеры" в случае продолжения американской поддержки антиправительственных выступлений в Гонконге, сообщает BBC. На этой неделе президент Дональд Трамп подписал закон о правах человека и демократии, который предусматривает ежегодную проверку автономного статуса Гонконга, что обеспечивает ему особый режим отношений с США. Особый статус, в частности, предусматривает неприменение американских санкций или пошлин, которые вводятся в отношении континентальной части КНР. В заявлении министерства иностранных дел Китая говорится, что США открыто поддержали "преступные элементы, которые громили и поджигали учреждения, нападали на невинных граждан, проявляли неуважение к закону и ставили в опасность общественный порядок".

В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются на азиатских торгах в пятницу, однако могут завершить ростом очередную неделю. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $63,7 за баррель, что на 0,27% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов опустилась на 0,19%, до $63,87 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,12% - до $58,04 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,438 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,992 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 ноября вырос по отношению к предыдущему дню на 0,04% и составил 108,21 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 648,8 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром БО-22" (+0,8%), "Роснефть-002Р-05" (+0,55%) и "АФК Система-1Р-10" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-13" (-0,34%), "Роснефть-001Р-04" (-0,2%) и "Сбербанк-001-03R" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) полностью разместило 4-летние облигации серии БО-001Р-02 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел в 20 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,5% годовых. Выпуск размещался в рамках программы компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей.

ПАО "НГК "Славнефть" полностью разместило 10-летние облигации серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов прошел 21 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,7% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 6,87% годовых.

АО "ДОМ.РФ" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 20-летних бондов с офертой через два года серии 001P-07R объемом 20 млрд рублей на уровне 6,45% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 6,55% годовых. Сбор заявок прошел 28 ноября. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 6 декабря.

ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) 3 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,25-8,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 8,42-8,68% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 6-го и 8-го купонов и 50% от номинала в дату окончания 10-го купона. Предварительная дата техразмещения - 10 декабря. Выпуск будет размещен в рамках второй программы облигаций компании серии 002Р объемом до 20 млрд рублей. Программа бессрочная. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы - 10 лет.

ООО "СФО РуСол 1" планирует в декабре собирать заявки на "зеленые" облигации класса "А" объемом 4,7 млрд рублей с залоговым обеспечением денежными требованиями. Дата погашения выпуска - 15 февраля 2031 года. Ориентир ставки первого купона - 9,26-9,51% годовых. Банк России 14 ноября зарегистрировал три выпуска облигаций с залоговым обеспечением ООО "СФО Русол 1" классов "А", "Б" и "В" общим объемом 5,7 млрд рублей. Объем облигаций класса "А" - 4,7 млрд рублей, класса "Б" - 900 млн рублей, класса "В" - 100 млн рублей. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ООО "Концессии теплоснабжения" (Волгоград) планирует 10 декабря начать размещение облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей. Бумаги будут размещены по открытой подписке на срок около 14 лет (5078 дней). Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,3% годовых. Купоны годовые. Ставки последующих купонов плавающие, устанавливаются каждый год и привязаны к значению ключевой ставки ЦБ РФ (действующей на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода), плюс 3,5%.

ООО "Концессии водоснабжения" установило ставку 3-го купона облигаций 5-й серии в размере 9,5% годовых. Облигации 5-й серии на 1,1 млрд рублей были размещены в декабре 2017 года в рамках программы. Ставка 1-го купона установлена в размере 11% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 13 годовых купонов, срок последнего, 14-го, купонного периода составит примерно 8 месяцев. Срок обращения облигаций равен 4997 дней, или примерно 13 лет и 8 месяцев. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 3-14-го купонов погашается по 8,333% от номинала.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 13-го купона биржевых облигаций серии БО-10 в размере 4,8% годовых. Компания разместила выпуск на 25 млрд рублей в декабре 2013 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.

ООО "Концерн "Россиум" в рамках оферты выкупило 20 тыс. облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 20 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, эмитент выкупил 0,1% выпуска. Бумаги объемом 10 млрд рублей компания разместила в ноябре 2015 года. В апреле 2016 года компания доразместила выпуск на 10 млрд рублей. Таким образом, объем выпуска в обращении составляет 20 млрд рублей. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего 9-го купона - 8,5% годовых. Ставки 10-12-го купонов облигаций определены как ключевая ставка ЦБ (действующая на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) + 2%.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) выставил на 11 декабря оферты по облигациям серий БО-001Р-03 и БО-001Р-04. Период предъявлений бумаг обеих серий - с 9:00 МСК до 18:00 МСК 10 декабря. Объем выкупа серии БО-001Р-03 составит до 896 тыс. 687 облигаций, серии БО-001Р-04 - до 892 тыс. 922 облигаций. Цена приобретения - 100% от номинала. Банк завершил размещение выпуска БО-001Р-03 номинальным объемом 1,5 млрд рублей в марте текущего года, реализовав 59,78% выпуска облигаций на 896,7 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,85% годовых, срок обращения бумаг - 1 год. Выпуск серии БО-001Р-04 также со сроком обращения 1 год объемом 1,2 млрд рублей банк разместил в июле 2019 года, разместив 74,41% выпуска на 892,922 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,96% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны.