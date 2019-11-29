Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи попытается приблизиться к отметке 2900 пунктов в начале дня

Заметное ухудшение внешнего фона отрицательно скажется на динамике рынка акций РФ на открытии торгов в пятницу, полагают аналитики. По их мнению, индекс Мосбиржи попытается приблизиться к отметке 2900 пунктов в начале дня.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи в пятницу с заметным понижением около 0,2-0,4%, в районе 2915-2920 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2910, 2900 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2930, 2940 п. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может вновь проверить на прочность ближайшие уровни поддержки, расположенные в районе 2910, 2900 п. Сегодня в США продолжают отмечать День благодарения. Поэтому торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закроются раньше, чем обычно. Это означает, что влияние нерезидентов на ход локальных торгов вновь будет ограничено. Основным внешним ориентиром для российских инвесторов и спекулянтов во второй половине дня станет динамика нефтяных фьючерсов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов пятницы в России вновь негативный. Азиатские индексы снижаются, нефть дешевеет, как и промышленные металлы. Вполне вероятно, что индекс Мосбиржи попытается приблизиться к отметке 2900 пунктов в начале дня. Если состоится пробой или закрытие ниже данного уровня, то продажи могут усилиться".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские фьючерсы снижаются в районе 0,2%, полпроцента теряет нефть. Ждем слабо негативного открытия российского рынка акций с тестированием зоны поддержки 2910-2920 пунктов. Однако для сильной просадки поводов нет, также как и для существенного роста. Обороты торгов опять будут невысокими как из-за отсутствия поводов для движения, так и из-за укороченной торговой сессии в США (продлится до 21:00 мск). Пока надежды на возобновление восходящего тренда велики, и просадки лучше использовать для наращивания длинных позиций в ожидании рождественского ралли".

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Пятница выделяется публикацией финансовых результатов по МСФО за третий квартал от "Газпрома" и "Аэрофлота" (для первой компании вторая половина прошлого года создала эффект высокой базы, для второй третий квартал сезонно является наиболее сильным). В базовом сценарии ожидаем продолжения проторговки индексом Мосбиржи середины диапазона 2900-2950 пунктов".