Нефть дешевеет, но завершает в "плюсе" четвертую неделю подряд

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются. Цены на нефть эталонных марок снижаются на азиатских торгах в пятницу.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются.

Китай предупредил Вашингтон, что примет "жесткие контрмеры" в случае продолжения американской поддержки антиправительственных выступлений в Гонконге, сообщает BBC. На этой неделе президент Дональд Трамп подписал закон о правах человека и демократии, который предусматривает ежегодную проверку автономного статуса Гонконга, что обеспечивает ему особый режим отношений с США. Особый статус, в частности, предусматривает неприменение американских санкций или пошлин, которые вводятся в отношении континентальной части КНР.

В заявлении министерства иностранных дел Китая говорится, что США открыто поддержали "преступные элементы, которые громили и поджигали учреждения, нападали на невинных граждан, проявляли неуважение к закону и ставили в опасность общественный порядок".

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,8%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:35 МСК уменьшились соответственно на 0,49% и на 0,54%. В число лидеров снижения входят акции автопроизводителей и представителей сферы услуг. При этом активность торгов достаточно низкая, что обусловлено отсутствием торгов в США в четверг в связи с празднованием Дня благодарения.

В частности, котировки бумаг Toyota Motor опускаются на 0,9%, Subaru - на 1,1%.

Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. дешевеют на 0,2%, рекрутинговой компании Recruit Holdings - на 1,7%.

Между тем стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing повышается на 0,1%, нефтепроизводителя Inpex - на 1,2%.

Цена акций Panasonic подскочила на 2,2% после того, как компания сообщила о продаже своего полупроводникового подразделения тайваньской Nuvoton Technology Corp. за $250 млн.

Объем промышленного производства в Японии в октябре упал на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Это максимальное сокращение с января 2018 года. Относительно октября прошлого года показатель рухнул на 7,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК опустился на 0,93%. Гонконгский Hang Seng рухнул на 2,11%, причем аналитики не видят каких-то значимых причин для подобного резкого снижения.

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings уменьшилась в ходе торгов в Гонконге на 2,5%, China Construction Bank - на 2,3%, страховщика AIA - на 2,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:56 МСК снизилось на 1,35%.

Промышленное производство в октябре опустилось на 1,7% в помесячном выражении и на 2,5% за год, сообщило статуправление страны в пятницу.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась в ходе торгов на 1,8%.

Цена акций автопроизводителей Kia Motors и Hyundai Motor снижается на 3,1% и на 2,8% соответственно, производителя потребительской электроники LG Electronics - на 1,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял по итогам торгов 0,26%.

В число лидеров снижения вошли акции крупнейших банков страны Commonwealth Bank of Australia - на 1%, Westpac Banking - на 0,7% и National Australia Bank - на 1,1%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась соответственно на 0,7% и на 0,5%.

При этом подорожали бумаги нефтепроизводителей Santos и Beach Energy - на 0,3% и на 0,8% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок снижаются на азиатских торгах в пятницу, однако могут завершить ростом очередную неделю.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:19 МСК составляет $63,55 за баррель, что на $0,32 (0,5%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов опустилась на $0,3 (0,19%), до $63,87 за баррель. С начала текущей недели Brent подорожала на 0,4% и может завершить в плюсе четвертую неделю подряд.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,17 (0,29%) - до $57,94 за баррель. Цена WTI выросла на 0,4% с начала недели и примерно на 7% с начала ноября, подъем марки за неделю также может стать четвертым подряд.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп подписал законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге" в поддержку протестных выступлений в городе, что как ожидается, приведет к ответным шагам со стороны Китая и затруднит достижение торгового соглашения.

Трамп, однако, дал понять, что он не хотел бы отклонения отношений США и Китая от курса, на который они вышли в последнее время, и это дало трейдерам некоторую надежду на сохранение возможности заключения торгового соглашения, пишет агентство Bloomberg.

В четверг американские рынки были закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.

"Торговая сделка и ее положительное влияние на рост мировой экономики остаются на первом плане, - отмечает аналитик AxiTrader Стивен Иннес. - По крайней мере, начинает появляться некоторая ясность относительно встречи ОПЕК, в ходе которой все заинтересованные стороны попытаются обеспечить более строгое соблюдение действующего соглашения".

Эксперты ожидают продления сроков соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+ по итогам декабрьской встречи, но не ожидают увеличения объемов, свидетельствуют результаты исследования Bloomberg.