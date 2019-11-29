Если на рынок не придут сверхпозитивные новости, то рубль продолжит плавно дешеветь - Алор Брокер

Пара доллар/рубль в четверг уходила выше сопротивления 64,10, но закрепиться там пока не смогла. Внутренних драйверов для роста отечественной валюты нет, и если на рынок не придут сверхпозитивные новости, например, о подписании соглашения между США и Китаем, то рубль продолжит плавно дешеветь с большой вероятностью ухода чуть выше отметки 65 рублей за доллар, указывает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.