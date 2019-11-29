"Боковик" на рынке акций продолжится - Алор Брокер

Американские фьючерсы снижаются в районе 0,2%, полпроцента теряет нефть. "Ждем слабо негативного открытия российского рынка акций с тестированием зоны поддержки 2910-2920 пунктов. Однако для сильной просадки поводов нет, также как и для существенного роста. Обороты торгов опять будут невысокими как из-за отсутствия поводов для движения, так и из-за укороченной торговой сессии в США (продлится до 21:00 мск). Пока надежды на возобновление восходящего тренда велики и просадки лучше использовать для наращивания длинных позиций в ожидании рождественского ралли", - считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.