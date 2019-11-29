Goldman Sachs подтвердил привлекательность GDR НЛМК после переоценки сектора

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Goldman Sachs пересмотрел прогнозные цены депозитарных расписок (GDR) "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) и "Северстали" (MOEX: CHMF), сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки Goldman Sachs подтвердил привлекательность GDR НЛМК, оставив рекомендацию "покупать" для них и место в CEEMEA Focus List (наиболее привлекательные в настоящее время бумаги для покупки в регионе CEEMEA - Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка - прим. ИФ).

В то же время, как сообщалось, для GDR ММК рекомендация была понижена с "покупать" до "держать". Для GDR "Северстали" рекомендация "держать" была подтверждена.

"Среди компаний сталелитейного сектора РФ мы отдаем предпочтение эмитентам, которые более ориентированы на внешний рынок, чем на внутренний, так как ожидаем, что динамика экспортных цен на сталь будет лучше внутренних. НЛМК по сравнению с ММК и "Северсталью" имеет большую долю экспорта в выручке (прогноз на 2020 года: около 60% у НЛМК против около 20% у ММК и около 40% у "Северстали")", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что аналитики Goldman Sachs отдают предпочтение сталелитейным компаниям, которые лучше обеспечены собственной железной рудой, так как прогноз экспертов инвестбанка относительно стоимости железной руды на 2020 год выше консенсуса. Как подчеркивается в обзоре, ММК имеет самую низкую самообеспеченность железной рудой: около 20% против 100% у НЛМК и 130% у "Северстали".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена НЛМК - 24,0 (текущая цена - 20,3), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ММК - 8,7 (текущая цена - 7,9), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Северсталь - 15,0 (текущая цена - 14,4), рекомендация - держать.