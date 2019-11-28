Рынок акций РФ закрылся в четверг небольшим снижением вслед за ухудшением внешней конъюнктуры

Москва. 28 ноября. Рынок акций РФ закрылся в четверг небольшим снижением под давлением ухудшившейся ситуации на мировых рынках капитала после того, как президент США Дональд Трамп подписал законы в поддержку протестных выступлений в Гонконге.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2927,57 пункта (-0,05%), индекс РТС - 1439,18 пункта (-0,13%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 1,9%.

В частности, снизились в цене акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "Мосбиржи" (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%),

Вместе с тем выросли бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,1%), "Газпрома" (+0,04%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию негативных настроений на российском рынке акций в четверг способствовали прежде всего возросшие опасения за судьбу торговой сделки между США и Китаем после того, как президент Трамп подписал законы в поддержку протестных выступлений в Гонконге. На этом фоне упали фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Европейские площадки также находились под давлением продавцов - основные фондовые индексы Европы снизились к концу торгов 28 ноября на 0,1-0,7%.

Трамп сообщил, что подписал два законопроекта по Гонконгу, ранее представленные двумя палатами Конгресса. "Я подписал эти законопроекты из уважения к президенту Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ), Китаю и народу Гонконга. Они вводятся в действие в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать разногласия, что будет способствовать общему долгосрочному миру и процветанию", - говорится в распространенном заявлении Трампа. В свою очередь Китай предупредил США, что может принять соответствующие контрмеры в ответ на подписание законов, ответственность за их последствия будет лежать на американской стороне, заявил в четверг МИД КНР. Гонконгская администрация выразила сожаление и протест в связи с принятием США закона "О правах человека и демократии в Гонконге", назвав его вмешательством во внутренние дела этого специального административного района Китая.

Цены на нефть эталонных марок в четверг продолжили снижаться на данных о росте запасов в США. Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,572 млн баррелей, бензина - на 5,132 млн баррелей, дистиллятов - на 725 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 600 тыс. баррелей, а также повышение запасов бензина на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей. Также накануне стало известно, что добыча в стране достигла нового рекорда - 12,9 млн баррелей в сутки. Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК подешевели на 1% - до $63,41 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже опустились к этому времени на 0,53% - до $57,8 за баррель.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, "в четверг российский фондовый рынок продемонстрировал некоторое снижение на фоне слабой активности игроков. При этом внешний фон для наших акций был умеренно негативным. Негативную динамику демонстрировал рынок энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район $63,5 за баррель. Также давление на наши бумаги оказывала ситуация на европейских площадках, где к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,4%. Низкая активность инвесторов была обусловлена отсутствием торгов в США, где сегодня выходной по случаю Дня благодарения. В ходе сегодняшней сессии "медведи" попытались воспользоваться низкой активностью игроков и увести индекс МосБиржи ниже поддержки, расположенной на уровне 2920 пунктов. Однако к вечеру рынку удалось отыграть часть потерь и восстановить позиции над этой отметкой. При этом завтра в первой половине дня рынок может продолжить боковое движение над этим уровнем на фоне низкой активности игроков. Отметим, что движение над 2920 пунктами дает "быкам" надежду на возобновление роста и сохраняет вероятность подъема к историческим максимумам".

В свою очередь аналитик компании "Велес Капитал" Елена Кожухова отмечает, что "торги на фондовых биржах США в четверг не проводятся в связи с Днем благодарения. Фьючерсы на индекс S&P 500 к завершению торгов в России теряли около 0,2%. В пятницу, когда американские рынки будут открыты половину дня, индексы могут скорректироваться вниз ввиду увеличения геополитической напряженности и поддержки США протестующих в Гонконге. Подписание Трампом соответствующего закона вызвало недовольство властей КНР и Гонконга. Торги на биржах Европы проходили на умеренно пессимистичной ноте. Региональная статистика показала снижение индекса делового климата еврозоны в ноябре с -0,2 до -0,23 пункта (ожидалось -0,14 пункта). Нефтяные цены к вечеру оставались в минусе под давлением опубликованных накануне данных Минэнерго США об очередном росте запасов нефти и бензина, а также на фоне достижения нефтедобычей новых рекордов".

По мнению аналитика компании "Финам" Алексея Коренева, "мировые рынки в последнее время росли, используя любые поводы. Американские фондовые индексы вышли на исторические максимумы, даже европейские площадки росли, несмотря на то, что далеко не все благополучно в региональной экономике. Росли и российские рынки, причем зачастую даже лучше, чем западные. Поэтому вопросы "не образовался ли "пузырь"?" и "сколько еще можно расти?" вполне естественные в текущих условиях".

"В ближайшее время нас ждет отрицательная коррекция, и вот почему... Рост в США в последнее время шел лишь на ожиданиях торговой сделки с Китаем, при этом рынок не обращал внимание на макроэкономическую статистику и финансовые отчеты компаний. Но даже если первый этап торговой сделки завершится успешно, то в дальнейшем переговоры будут идти уже тяжело и, возможно, затянутся надолго. Кроме того, вчера президент США сделал достаточно жесткие заявления в отношении Гонконга, потребовав ежегодного подтверждения независимости Гонконга от континентального Китая. Это болезненный удар по КНР и в итоге может осложнить дальнейшие американо-китайские переговоры. Что касается отечественного рынка, то если посмотреть на то, как мы росли в последние два месяца, то триггерами выступали как хорошие финансовые отчеты за третий квартал, так и дивидендные истории. Но эти темы тоже не могут быть бесконечными. Таким образом, высока вероятность коррекции, и первой целью выступает отметка 2887 пунктов по индексу МосБиржи, которую мы можем легко пройти, а вот следующий уровень - 2850 пунктов - выглядит более сильным. И именно к этой отметке в ближайшее время мы можем прийти", - считает Коренев.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи в четверг составил 32,9 млрд рублей (из них 7,53 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP), 4,42 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа", 4,42 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).