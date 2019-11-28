.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером умеренно слабеет к доллару и евро на тонком рынке на фоне негативных сигналов с внешних площадок
.
ГЛАВНОЕ
ОЭСР повысила прогноз роста ВВП России на 2019 год
ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2020 году до 2,9%, сохранив прогноз по России на уровне 1,6%. При этом организация повысила прогноз роста российской экономики на 2019 год до 1,1%
 
Мини-офисы банков могут освободить от сбора биометрии
Банк России готов разрешить банкам не подключать к Единой биометрической системе (ЕБС) офисы с малой площадью или одним сотрудником, рассказали "Ведомостям" несколько банкиров. По нынешнему графику банки с универсальной лицензией должны до конца...
 
Рынок МФО могут покинуть до 30% компаний
В течение следующего года с рынка микрофинансовых организаций (МФО) могут уйти до 30% компаний из-за ужесточения регулирования, такое мнение высказал председатель совета саморегулируемой организации (СРО) "МиР" Эльман Мехтиев в кулуарах XVIII...
 
Рынок труда: на каких специалистов спрос растет быстрее
За прошедший год на рынке труда значительнее всего выросло число вакансий преподавателей вузов, школьных учителей и рабочих-сборщиков, пишут "Известия", ссылаясь на пресс-службу Минтруда. В топ-7 специальностей, спрос на которые увеличился больше...
 
28 ноября 2019 года 19:23

Рубль вечером умеренно слабеет к доллару и евро на тонком рынке на фоне негативных сигналов с внешних площадок

Москва. 28 ноября. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине на негативных сигналах с внешних рынков.

Курс доллара США составил 64,08 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,52 руб./EUR1, подорожав на 17,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 14,36 копейки - до 66,98 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно снижается к доллару и евро на вечерних торгах. Волатильность в основных парах несколько повысилась по сравнению с предыдущими торговыми днями в условиях тонкого рынка и низкой активности игроков из-за того, что в четверг американские биржи закрыты в связи с празднованием Дня благодарения. При этом большинство мировых площадок, в том числе валютные рынки стран с развивающимися экономиками, также демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы опасаются обострения торговых противоречий между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал два закона по Гонконгу, ранее представленные двумя палатами Конгресса. "Я подписал эти законопроекты из уважения к президенту Си (председатель КНР Си Цзиньпин), Китаю и народу Гонконга. Они вводятся в действие в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать разногласия, что будет способствовать общему долгосрочному миру и процветанию", - говорится в распространенном заявлении Трампа.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп достаточное время сомневался в том, следует ли подписывать законопроекты, из опасений, что это может нанести вред продолжающимся переговорам по торговому соглашению между США и Китаем. Уже после подписания законов Трамп дал понять, что он не хотел бы отклонения отношений США и Китая от курса, на который они вышли в последнее время, и это дало трейдерам некоторую надежду на сохранение возможности заключения торгового соглашения, пишет Bloomberg.

Палата представителей и Сенат Конгресса ранее согласовали и одобрили законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге" в поддержку протестных выступлений в городе. В соответствии с ним Госдепартамент должен не реже одного раза в год подтверждать Конгрессу, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы для него сохранялись льготные условия для торговли с Соединенными Штатами. Он также предусматривает санкции против властей Гонконга за нарушение прав человека.

Второй закон запрещает поставки гонконгской полиции средств, которые могут быть использованы для разгона демонстраций: слезоточивого и перцового газов, резиновых пуль и электрошокеров.

Китай предупредил США, что может принять соответствующие контрмеры в ответ на принятие закона "О правах человека и демократии в Гонконге", ответственность за их последствия будет лежать на американской стороне, заявил в четверг МИД КНР. "Мы призываем американскую сторону не занимать упрямую позицию, в противном случае китайская сторона примет решительные меры по противодействию, и все последствия за это будут нести США", - говорится в распространенном ведомством заявлении.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, в четверг на всех рынках наблюдается пониженная торговая активность, поскольку в США отмечается День благодарения. "Американские площадки закрыты, поэтому довольно сложно ожидать какой-либо торговой активности на остальных мировых биржах. Пара "доллар-рубль" забралась выше отметки 64 руб./$1, но с учетом тонкого и слабоактивного рынка пока довольно сложно говорить, какое направление движения выберут основные валютные пары в ближайшие дни. В принципе ожидаем, что до конца недели "доллар-рубль" и "евро-рубль" останутся на текущих уровнях", - отметил Поддубский.

"Рубль слабел на росте рисков провала торговых переговоров, так и под давлением нефти (к середине московских торгов баррель Brent стоил около 4095 рублей). Новости из США оказались неприятными почти для всех валют развивающихся стран. Снижались котировки сырьевых контрактов, что дополнительно оказывало давление на российскую валюту. Вполне вероятно, что обнадеживающих новостей до следующей недели не будет, поэтому уныние на рынке сохранится", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, сегодня банки перечислили в бюджет финальные платежи в рамках налогового периода ноября (налог на прибыль), однако часть платежей, вероятно, была проведена еще накануне, а остававшиеся выплаты уже не представляли серьезной нагрузки для банковской системы.

"Вместе с завершением налогового периода рубль становится более уязвимым от настроений инвесторов на развивающихся рынках и уже сегодня опережал по отрицательной динамике многие валюты EM. За последнюю неделю, в течение которой на локальном рынке прошел основной объем выплат в бюджет, рубль потерял около 0,6% в паре с долларом, тогда как, например, валюты Турции, Бразилии и Мексики снизились более чем на 1%. Не исключено, что после окончания налогового периода рубль полностью сократит такое "отставание", и американская валюта обоснуется в диапазоне 64,25-64,5 руб./$1", - подчеркивает Кравченко.

Цены на нефть опускаются в четверг на ослаблении ожиданий, что Китай и США все же заключат торговую сделку. Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК снизилась на 0,44% - до $62,73 за баррель. Фьючерс на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,52% - до $57,81 за баррель.

Тем временем, надежды на то, что страны ОПЕК+ договорятся о продлении соглашения об ограничении добычи в декабре, ослабляются.

Российские нефтяные компании высказали мнение о том, что дальнейшую судьбу сделки ОПЕК+ нужно обсуждать только в марте, сообщил журналистам первый исполнительный вице-президент "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) Равиль Маганов в четверг по итогам совещания в министерстве энергетики РФ.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 ноября на 12,83 копейки, до 64,1005 руб./$1, и увеличил курс евро на 13,49 копейки, до 70,5747 руб./EUR1.

Торги контрактом "рубль-доллар" расчетами "сегодня" не проводились на "Московской бирже" в четверг из-за празднования Дня благодарения в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:01 МСК увеличился на 12,02 копейки и составил 64,1049 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 425,152, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 16,82 копейки по отношению к среде, до 70,5588 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 16,33 копейки и составил 70,5715 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR586,737 млн, из которых EUR208,296 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR378,441 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,63% и 6,68% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению со средой - 6,73%, 6,78% и 6,81% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 ноября 2019 года 19:35
Goldman Sachs подтвердил привлекательность GDR НЛМК после переоценки сектора
Goldman Sachs пересмотрел прогнозные цены депозитарных расписок (GDR) "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) и "Северстали" (MOEX: CHMF), сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки Goldman Sachs...    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 19:10
Евробонды РФ в четверг не демонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых сигналов
Москва. 28 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) не изменились в цене вследствие праздничного дня в США (День благодарения), что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на прежних уровнях.    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 19:00
Инвесторы начали выводить средства из российских ETF после шести недель непрерывного притока - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 27 ноября 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Согласно...    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 18:36
Рубль с окончанием налогового периода становится более зависимым от настроений инвесторов на развивающихся рынках - ИК "Велес Капитал"
Вместе с завершением налогового периода рубль становится более зависимым от настроений инвесторов на развивающихся рынках и уже сегодня опережал по отрицательной динамике многие валюты EM, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко....    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 18:20
Sova Capital снизила рейтинг акций Аэрофлота до "держать" и оценку на 16%
(добавлен текст после 2-го абзаца) Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 126 рублей до 106 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с...    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 18:08
Credit Suisse ожидает повышения спроса на акции финансового сектора в 1 полугодии 2020 года
Credit Suisse ожидает повышения спроса на акции финансового сектора в 1 полугодии 2020 года, поскольку ожидаемое улучшение в циклическом прогнозе, скорее всего, вызовет дальнейшую ротацию в этом секторе, говорится в обзоре банка. Инвестиции в акции остаются привлекательными с точки зрения...    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 17:50
Goldman Sachs снизил рекомендацию для GDR ММК до "держать" с "покупать"
(добавлен 3-й абзац) Goldman Sachs понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) с "покупать" до "держать", сообщает Bloomberg. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками инвестбанка, составляет...    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 17:38
Sova Capital снизила рейтинг акций Аэрофлота до "держать" и оценку на 16%
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 126 рублей до 106 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать".    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 16:37
Рынок акций РФ закроет торги четверга в минусе - "Открытие Брокер"
Российский рынок закроет день в минусе из-за роста рисков срыва торговых переговоров и дешевеющей нефти, говорится в комментарии ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. Торги в США 28 ноября не проводятся, но идут электронные торги. Фьючерсы на основные индексы США...    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 16:12
Рынок ждет информации по обновленному дивидендному подходу "Системы" - Газпромбанк
Информация по обновленному дивидендному подходу будет иметь важное значение для котировок GDR "Системы", говорится в обзоре Газпромбанка. Содержательных комментариев относительно подхода к дивидендам "Системы" в настоящее время нет, отмечают аналитики банка Игорь Гончаров и Денис...    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 15:26
Рубль днем ускорил снижение к доллару и евро на тонком рынке на фоне негативных сигналов с внешних площадок
Москва. 28 ноября. Доллар и евро усилили темпы роста на "Московской бирже" в четверг днем, рубль ускорил снижение к бивалютной корзине на негативных сигналах с внешних рынков.    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 15:03
"ВТБ Капитал" поднял оценку акций банка "Санкт-Петербург" на 25%, подтвердив рейтинг "покупать"
(добавлены 4-8-й абзацы) "ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) на 25% - до 86 рублей за штуку, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Аналитики скорректировали модель оценки банка...    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 14:17
Финпоказатели АФК "Система" за III квартал нейтральны для котировок ее GDR - Альфа-банк
Финансовые показатели АФК "Система" за III квартал 2019 г нейтральны для котировок ее GDR, говорится в обзоре Альфа-банка. АФК "Система" (AFKS RX, SSA LI; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) в среду представила финансовые результаты за 3К19. Выручка и OIBDA превзошли консенсус-прогноз на 0,9-2,4%. МТС и Детский...    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 13:54
Веских причин для масштабной переоценки акций банка "Санкт-Петербург" в краткосрочной перспективе нет - Альфа-банк
Веских причин для масштабной переоценки акций банка "Санкт-Петербург" в краткосрочной перспективе нет, сообщается в обзоре Альфа-банка. Менеджмент обновил прогноз на 2019 год. "Согласно новому прогнозу, ROE по итогам этого года составит 10-11%, что указывает на риск понижения нашего прогноза...    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 13:13
Возможна некоторая коррекция ОФЗ - Райффайзенбанк
Возможное решение ЦБ РФ в условиях, когда ФРС по сути взял длительную паузу в смягчении монетарной политики, может разочаровать участников рынка и вызвать некоторую коррекцию ОФЗ, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Слабый спрос на ОФЗ обусловлен низкими доходностями в сравнении со ставками...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.