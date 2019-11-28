Рубль вечером умеренно слабеет к доллару и евро на тонком рынке на фоне негативных сигналов с внешних площадок

Москва. 28 ноября. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине на негативных сигналах с внешних рынков.

Курс доллара США составил 64,08 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,52 руб./EUR1, подорожав на 17,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 14,36 копейки - до 66,98 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно снижается к доллару и евро на вечерних торгах. Волатильность в основных парах несколько повысилась по сравнению с предыдущими торговыми днями в условиях тонкого рынка и низкой активности игроков из-за того, что в четверг американские биржи закрыты в связи с празднованием Дня благодарения. При этом большинство мировых площадок, в том числе валютные рынки стран с развивающимися экономиками, также демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы опасаются обострения торговых противоречий между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал два закона по Гонконгу, ранее представленные двумя палатами Конгресса. "Я подписал эти законопроекты из уважения к президенту Си (председатель КНР Си Цзиньпин), Китаю и народу Гонконга. Они вводятся в действие в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать разногласия, что будет способствовать общему долгосрочному миру и процветанию", - говорится в распространенном заявлении Трампа.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп достаточное время сомневался в том, следует ли подписывать законопроекты, из опасений, что это может нанести вред продолжающимся переговорам по торговому соглашению между США и Китаем. Уже после подписания законов Трамп дал понять, что он не хотел бы отклонения отношений США и Китая от курса, на который они вышли в последнее время, и это дало трейдерам некоторую надежду на сохранение возможности заключения торгового соглашения, пишет Bloomberg.

Палата представителей и Сенат Конгресса ранее согласовали и одобрили законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге" в поддержку протестных выступлений в городе. В соответствии с ним Госдепартамент должен не реже одного раза в год подтверждать Конгрессу, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы для него сохранялись льготные условия для торговли с Соединенными Штатами. Он также предусматривает санкции против властей Гонконга за нарушение прав человека.

Второй закон запрещает поставки гонконгской полиции средств, которые могут быть использованы для разгона демонстраций: слезоточивого и перцового газов, резиновых пуль и электрошокеров.

Китай предупредил США, что может принять соответствующие контрмеры в ответ на принятие закона "О правах человека и демократии в Гонконге", ответственность за их последствия будет лежать на американской стороне, заявил в четверг МИД КНР. "Мы призываем американскую сторону не занимать упрямую позицию, в противном случае китайская сторона примет решительные меры по противодействию, и все последствия за это будут нести США", - говорится в распространенном ведомством заявлении.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, в четверг на всех рынках наблюдается пониженная торговая активность, поскольку в США отмечается День благодарения. "Американские площадки закрыты, поэтому довольно сложно ожидать какой-либо торговой активности на остальных мировых биржах. Пара "доллар-рубль" забралась выше отметки 64 руб./$1, но с учетом тонкого и слабоактивного рынка пока довольно сложно говорить, какое направление движения выберут основные валютные пары в ближайшие дни. В принципе ожидаем, что до конца недели "доллар-рубль" и "евро-рубль" останутся на текущих уровнях", - отметил Поддубский.

"Рубль слабел на росте рисков провала торговых переговоров, так и под давлением нефти (к середине московских торгов баррель Brent стоил около 4095 рублей). Новости из США оказались неприятными почти для всех валют развивающихся стран. Снижались котировки сырьевых контрактов, что дополнительно оказывало давление на российскую валюту. Вполне вероятно, что обнадеживающих новостей до следующей недели не будет, поэтому уныние на рынке сохранится", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, сегодня банки перечислили в бюджет финальные платежи в рамках налогового периода ноября (налог на прибыль), однако часть платежей, вероятно, была проведена еще накануне, а остававшиеся выплаты уже не представляли серьезной нагрузки для банковской системы.

"Вместе с завершением налогового периода рубль становится более уязвимым от настроений инвесторов на развивающихся рынках и уже сегодня опережал по отрицательной динамике многие валюты EM. За последнюю неделю, в течение которой на локальном рынке прошел основной объем выплат в бюджет, рубль потерял около 0,6% в паре с долларом, тогда как, например, валюты Турции, Бразилии и Мексики снизились более чем на 1%. Не исключено, что после окончания налогового периода рубль полностью сократит такое "отставание", и американская валюта обоснуется в диапазоне 64,25-64,5 руб./$1", - подчеркивает Кравченко.

Цены на нефть опускаются в четверг на ослаблении ожиданий, что Китай и США все же заключат торговую сделку. Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК снизилась на 0,44% - до $62,73 за баррель. Фьючерс на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,52% - до $57,81 за баррель.

Тем временем, надежды на то, что страны ОПЕК+ договорятся о продлении соглашения об ограничении добычи в декабре, ослабляются.

Российские нефтяные компании высказали мнение о том, что дальнейшую судьбу сделки ОПЕК+ нужно обсуждать только в марте, сообщил журналистам первый исполнительный вице-президент "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) Равиль Маганов в четверг по итогам совещания в министерстве энергетики РФ.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 ноября на 12,83 копейки, до 64,1005 руб./$1, и увеличил курс евро на 13,49 копейки, до 70,5747 руб./EUR1.

Торги контрактом "рубль-доллар" расчетами "сегодня" не проводились на "Московской бирже" в четверг из-за празднования Дня благодарения в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:01 МСК увеличился на 12,02 копейки и составил 64,1049 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 425,152, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 16,82 копейки по отношению к среде, до 70,5588 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 16,33 копейки и составил 70,5715 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR586,737 млн, из которых EUR208,296 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR378,441 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,63% и 6,68% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению со средой - 6,73%, 6,78% и 6,81% годовых соответственно.