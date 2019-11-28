28 ноября 2019 года 19:10
Евробонды РФ в четверг не демонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых сигналов
Москва. 28 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) не изменились в цене вследствие праздничного дня в США (День благодарения), что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на прежних уровнях.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась всего на 4 базисных пункта по отношению к закрытию 27 ноября и составила 114,2% от номинала, что соответствует доходности 2,635% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился всего на 1 пункт и составил 100,5 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 15 базисных пунктов - до 130,57% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,89% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 8 базисных пунктов - до 126,69% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,835% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене по отношению к среде на 3 пункта - до 110,99% от номинала, что соответствует доходности 3,88% годовых (рост на 0,5 базисных пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году - на 10 базисных пунктов, опустившись до 109,73% от номинала (доходность выросла на 2,5 базисного пункта - до 2,185% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 10 базисных пунктов, подешевев до 122,83% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 3,89% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 108,6% от номинала (доходность - 2,97% годовых).
"Сегодня торги на рынке российских еврооблигаций были достаточно спокойными. Из-за праздничного дня в США активность участников рынка в целом была невысокой, а колебания котировок проходили в основном вокруг уровней закрытия предыдущего дня. Видно, что некоторые локальные инвесторы хотят зафиксировать прибыль, которая в этом году является одной из самых высоких среди emerging markets. Но, с другой стороны, на рынке по-прежнему присутствуют покупатели, что не дает ценам полноценно скорректироваться вниз. При этом в соседних секторах - на рынке российских акций и на внутреннем валютном рынке - ситуация менее оптимистичная, и там мы видим некоторое преобладание продавцов. Вместе с тем валютные гособлигации России ведут себя более устойчиво в силу того, что поддержку им оказывает стабильная конъюнктура базовых активов - US Treasuries", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.
Опубликовано: /Финмаркет/
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28 ноября 2019 года 19:35
Goldman Sachs пересмотрел прогнозные цены депозитарных расписок (GDR) "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) и "Северстали" (MOEX: CHMF), сообщается в обзоре инвестбанка.
По итогам переоценки Goldman Sachs... читать дальше
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28 ноября 2019 года 19:23
Москва. 28 ноября. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине на негативных сигналах с внешних рынков. читать дальше
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28 ноября 2019 года 19:00
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 27 ноября 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.
Согласно... читать дальше
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28 ноября 2019 года 18:36
Вместе с завершением налогового периода рубль становится более зависимым от настроений инвесторов на развивающихся рынках и уже сегодня опережал по отрицательной динамике многие валюты EM, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко.... читать дальше
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28 ноября 2019 года 18:20
(добавлен текст после 2-го абзаца)
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 126 рублей до 106 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.
Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с... читать дальше
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28 ноября 2019 года 18:08
Credit Suisse ожидает повышения спроса на акции финансового сектора в 1 полугодии 2020 года, поскольку ожидаемое улучшение в циклическом прогнозе, скорее всего, вызовет дальнейшую ротацию в этом секторе, говорится в обзоре банка. Инвестиции в акции остаются привлекательными с точки зрения... читать дальше
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28 ноября 2019 года 17:50
(добавлен 3-й абзац)
Goldman Sachs понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) с "покупать" до "держать", сообщает Bloomberg.
Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками инвестбанка, составляет... читать дальше
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28 ноября 2019 года 17:38
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 126 рублей до 106 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.
Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать".
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28 ноября 2019 года 16:37
Российский рынок закроет день в минусе из-за роста рисков срыва торговых переговоров и дешевеющей нефти, говорится в комментарии ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. Торги в США 28 ноября не проводятся, но идут электронные торги. Фьючерсы на основные индексы США... читать дальше
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28 ноября 2019 года 16:12
Информация по обновленному дивидендному подходу будет иметь важное значение для котировок GDR "Системы", говорится в обзоре Газпромбанка.
Содержательных комментариев относительно подхода к дивидендам "Системы" в настоящее время нет, отмечают аналитики банка Игорь Гончаров и Денис... читать дальше
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28 ноября 2019 года 15:26
Москва. 28 ноября. Доллар и евро усилили темпы роста на "Московской бирже" в четверг днем, рубль ускорил снижение к бивалютной корзине на негативных сигналах с внешних рынков. читать дальше
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28 ноября 2019 года 15:03
(добавлены 4-8-й абзацы)
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) на 25% - до 86 рублей за штуку, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала".
Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.
Аналитики скорректировали модель оценки банка... читать дальше
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28 ноября 2019 года 14:17
Финансовые показатели АФК "Система" за III квартал 2019 г нейтральны для котировок ее GDR, говорится в обзоре Альфа-банка.
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28 ноября 2019 года 13:54
Веских причин для масштабной переоценки акций банка "Санкт-Петербург" в краткосрочной перспективе нет, сообщается в обзоре Альфа-банка.
Менеджмент обновил прогноз на 2019 год. "Согласно новому прогнозу, ROE по итогам этого года составит 10-11%, что указывает на риск понижения нашего прогноза... читать дальше
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28 ноября 2019 года 13:13
Возможное решение ЦБ РФ в условиях, когда ФРС по сути взял длительную паузу в смягчении монетарной политики, может разочаровать участников рынка и вызвать некоторую коррекцию ОФЗ, говорится в обзоре Райффайзенбанка.
Слабый спрос на ОФЗ обусловлен низкими доходностями в сравнении со ставками... читать дальше
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