Евробонды РФ в четверг не демонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых сигналов

Москва. 28 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) не изменились в цене вследствие праздничного дня в США (День благодарения), что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на прежних уровнях.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась всего на 4 базисных пункта по отношению к закрытию 27 ноября и составила 114,2% от номинала, что соответствует доходности 2,635% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился всего на 1 пункт и составил 100,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 15 базисных пунктов - до 130,57% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,89% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 8 базисных пунктов - до 126,69% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,835% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене по отношению к среде на 3 пункта - до 110,99% от номинала, что соответствует доходности 3,88% годовых (рост на 0,5 базисных пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году - на 10 базисных пунктов, опустившись до 109,73% от номинала (доходность выросла на 2,5 базисного пункта - до 2,185% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 10 базисных пунктов, подешевев до 122,83% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 3,89% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 108,6% от номинала (доходность - 2,97% годовых).

"Сегодня торги на рынке российских еврооблигаций были достаточно спокойными. Из-за праздничного дня в США активность участников рынка в целом была невысокой, а колебания котировок проходили в основном вокруг уровней закрытия предыдущего дня. Видно, что некоторые локальные инвесторы хотят зафиксировать прибыль, которая в этом году является одной из самых высоких среди emerging markets. Но, с другой стороны, на рынке по-прежнему присутствуют покупатели, что не дает ценам полноценно скорректироваться вниз. При этом в соседних секторах - на рынке российских акций и на внутреннем валютном рынке - ситуация менее оптимистичная, и там мы видим некоторое преобладание продавцов. Вместе с тем валютные гособлигации России ведут себя более устойчиво в силу того, что поддержку им оказывает стабильная конъюнктура базовых активов - US Treasuries", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.