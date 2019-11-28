Рубль днем ускорил снижение к доллару и евро на тонком рынке на фоне негативных сигналов с внешних площадок

Москва. 28 ноября. Доллар и евро усилили темпы роста на "Московской бирже" в четверг днем, рубль ускорил снижение к бивалютной корзине на негативных сигналах с внешних рынков.

Курс доллара США составил 64,14 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 18,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,57 руб./EUR1, подорожав на 22,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 20,05 копейки - до 67,03 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 ноября на 12,83 копейки, до 64,1005 руб./$1, и увеличил курс евро на 13,49 копейки, до 70,5747 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил снижение к доллару и евро на дневных торгах. Волатильность в основных парах несколько повысилась по сравнению с предыдущими торговыми днями в условиях тонкого рынка из-за того, что в четверг американские биржи закрыты в связи с празднованием Дня благодарения. При этом большинство мировых площадок, в том числе валютные рынки стран с развивающимися экономиками, также демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы опасаются обострения торговых противоречий между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал два закона по Гонконгу, ранее представленные двумя палатами Конгресса. "Я подписал эти законопроекты из уважения к президенту Си (председатель КНР Си Цзиньпин), Китаю и народу Гонконга. Они вводятся в действие в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать разногласия, что будет способствовать общему долгосрочному миру и процветанию", - говорится в распространенном заявлении Трампа.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп достаточное время сомневался в том, следует ли подписывать законопроекты из опасений, что это может нанести вред продолжающимся переговорам по торговому соглашению между США и Китаем.

Палата представителей и Сенат Конгресса ранее согласовали и одобрили законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге" в поддержку протестных выступлений в городе. В соответствии с ним Госдепартамент должен не реже одного раза в год подтверждать Конгрессу, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы для него сохранялись льготные условия для торговли с Соединенными Штатами. Он также предусматривает санкции против властей Гонконга за нарушение прав человека.

Второй законопроект запрещает поставки гонконгской полиции средств, которые могут быть использованы для разгона демонстраций: слезоточивого и перцового газов, резиновых пуль и электрошокеров.

Китай предупредил США, что может принять соответствующие контрмеры в ответ на принятие закона "О правах человека и демократии в Гонконге", ответственность за их последствия будет лежать на американской стороне, заявил в четверг МИД КНР. "Мы призываем американскую сторону не занимать упрямую позицию, в противном случае китайская сторона примет решительные меры по противодействию, и все последствия за это будут нести США", - говорится в распространенном ведомством заявлении.

"Сегодня рост глобальных рынков способны сдержать действия президента Трампа, который вчера подписал билль в поддержку протестующих в Гонконге. Китайские власти уже выразили свое негодование и пригрозили решительными ответными действиями. На фоне сообщений о позитивных сдвигах в подготовке первой фазы торгового соглашения это может осложнить переговорный процесс и подорвать веру инвесторов в скорое подписание, поэтому сегодня возможно повышение волатильности. Азиатские индексы отреагировали небольшим снижением. Биржи в США сегодня закрыты, в связи с этим торговая активность будет невысокой", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов.

"В настоящее время американская валюта чувствует себя весьма уверенно на внешних рынках. Несмотря на сохраняющиеся надежды инвесторов по достижению мирного урегулирования в торговом вопросе между США и Китаем, на рынках поддерживается напряженность из-за подписания американским президентом законопроекта по Гонконгу. Инвесторы опасаются, что развитие ситуации в данном направлении может в дальнейшем помешать торговому соглашению между США и Китаем. В результате в четверг почти на всех валютных площадках развивающихся рынков можно наблюдать отсутствие аппетита к риску: лишь в паре с турецкой лирой доллар немного снижается, тогда как в парах со всеми остальными валютами EM торгуется в положительной зоне", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг слабо меняются после снижения накануне из-за роста запасов в США. Также накануне стало известно, что добыча в стране достигла нового рекорда - 12,9 млн баррелей в сутки.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,02% - до $63,02 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились к этому времени на 0,21% - до $57,99 за баррель.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,572 млн баррелей, бензина - на 5,132 млн баррелей, дистиллятов - на 725 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 600 тыс. баррелей, а также повышение запасов бензина на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей. При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали за неделю на 97 тыс. баррелей.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,63% и 6,68% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению со средой - 6,73%, 6,78% и 6,81% годовых соответственно.