"ВТБ Капитал" поднял оценку акций банка "Санкт-Петербург" на 25%, подтвердив рейтинг "покупать"

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"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) на 25% - до 86 рублей за штуку, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала".

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Аналитики скорректировали модель оценки банка "Санкт-Петербург" с учетом опубликованных финпоказателей за 9 месяцев 2019 года и обновленных прогнозов менеджмента, что привело к повышению прогнозной стоимости акций банка.

"Во время телеконференции по результатам за 9 месяцев 2019 года по МСФО руководство представило пересмотренную оценку ROE за 2019 год, понизив ее до 10-11%. При этом ожидания в отношении стоимости риска были немного повышены. Между тем в отношении 2020 года руководство настроено более позитивно - прогнозный ROE составляет 12-14% (согласуется со стратегией), темпы роста кредитования ожидаются на уровне 12-15%. На наш взгляд, такие темпы роста кредитования могут быть достигнуты благодаря существенному ускорению в корпоративном сегменте, поскольку в розничном сегменте менеджмент ожидает дальнейшего замедления. Мы полагаем, что банк сможет использовать возможности для роста не только в домашнем регионе, но и в Москве и Новосибирске, где недавно был открыт его филиал", - говорится в обзоре.

По расчетам аналитиков "ВТБ Капитала", среднегодовой рост кредитного портфеля банка "Санкт-Петербург" в 2019-2022 годах составит 7,4% за счет высоких темпов роста как корпоративных, так и розничных кредитов. "Учитывая активный рост и более эффективное использование ликвидности, мы более оптимистично настроены в отношении динамики доходов банка от основной деятельности и чистой процентной маржи, но в то же время ожидаем, что соотношение доходов и расходов в прогнозном периоде не изменится (в отличие от самого банка, взносы в АСВ мы относим к операционным расходам, а не к чистому процентному доходу). Мы ожидаем, что стоимость риска будет ближе к нижней границе прогнозного диапазона, обозначенного руководством банка; по нашим расчетам, среднесрочная доходность собственного капитала банка "Санкт-Петербург" составит 11%", - пишут они.

Эксперты подтверждают рекомендацию "покупать" для акций банка "Санкт-Петербург", но отмечают, что низкая ликвидность этих бумаг останется проблемой.

Риски инвестирования в акции банка "Санкт-Петербург", по мнению аналитиков "ВТБ Капитала", связаны с изменениями в макроэкономической ситуации и регулировании, ужесточением конкуренции и эффективностью управления ликвидностью.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций банка "Санкт-Петербург", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет 74,93 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость акций банка "Санкт-Петербург" равняется порядка 50,84 рубля за штуку.