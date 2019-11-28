Утренние прогнозы: отрицательная территория

В четверг утром аналитики прогнозируют начало фондовых торгов на отрицательной территории из-за негативного внешнего фона.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением около 0,2-0,4%, вблизи отметки 2920 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910, 2900 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2940, 2950 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить понижение в район 2900-2910 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Подписанные американские законопроекты в поддержку протестующих в Гонконге усложняют торговые переговоры, снижая перспективу более широкой торговой сделки. Соответственно, рынки Азии реагируют негативно. Отечественный рынок также может показать небольшую просадку за счёт бумаг металлургов и нефтяников".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Несмотря на рост фьючерса на индекс РТС в среду вечером на 0,5%, откроемся мы сегодня около нуля или даже в небольшом "минусе. Поддержка индексу Мосбиржи располагается в районе 2910-2920 пунктов, и есть серьезные риски ее тестирования, в том числе с уходом ближе к 2900 пунктов. Однако для сильного падения поводов пока нет. Основной причиной слабой динамики российского рынка акций нам видится отсутствие притока свежих денег, необходимых для роста. Скорее всего, это явление временное. В то же время попытки заработать на падении могут окончиться плачевно. Рынок в среднесрочном плане пока не вышел из восходящего тренда. Не исключен и такой сценарий, что в отсутствие торгов в Америке на низколиквидном рынке "быки" попытаются развить атаку или мировые спекулянты переключат свое внимание на Россию".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Учитывая некоторое ухудшение настроений на внешних рынках, индекс Мосбиржи в четверг начнет торги небольшим снижением, а в течение дня будет проторговывать середину диапазона 2900-2950 пунктов".