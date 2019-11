Фондовые индексы США обновили рекорды

Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в четверг. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг продолжают снижаться.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом, вновь обновив рекордные максимумы, поддержку рынку оказали статистические данные и надежды на возможность США и Китая заключить первую фазу торгового соглашения.

Министерство торговли США пересмотрело оценку роста ВВП страны в третьем квартале до 2,1% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,9%. Аналитики в среднем не ожидали изменения, сообщает Trading Economics. Таким образом, рост в июле-сентябре ускорился по сравнению с 2% во втором квартале текущего года.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 15 тыс., с пересмотренных 228 тыс. до 213 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с недели, завершившейся 11 мая. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение показателя на 6 тыс. с ранее указанных 227 тыс., до 221 тыс.

Опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"), указал на то, что американские компании отметили продолжающийся рост экономической активности, зарплат и цен в последние недели и в целом сохраняют оптимистичный прогноз.

В то же время данные министерства торговли США показали, что доходы населения в октябре не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. За последние пять лет данный показатель не показывал рост всего четыре раза, отмечает MarketWatch.

Расходы американцев в октябре повысились на 0,3%. Таким образом, они увеличились по итогам восьмого месяца подряд. Аналитики ожидали повышения обоих показателей на 0,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в октябре снизился на 1,7% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Национальной ассоциации риэлторов (NAR), в то время как аналитики ожидали роста показателя на 0,2%.

Рост американского фондового рынка на этой неделе также объясняется оптимизмом по поводу возможности США и Китая заключить торговую сделку.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что переговоры с Китаем о первой фазе торгового соглашения близки к завершению.

"Мы на финальной стадии переговоров по очень важному соглашению. Думаю, можно сказать, по одному из важнейших торговых соглашений за все время, - сказал Трамп. - Все идет очень хорошо".

Министерство торговли Китая сообщило во вторник, что представители Пекина и Вашингтона "достигли консенсуса по решаемым надлежащим образом вопросам".

Котировки акций американской Deere & Co., крупнейшего в мире производителя сельхозоборудования, опустились на 4,3%. Компания предупредила о снижении продаж сельхозтехники в 2020 финансовом году, отчитавшись о падении квартальной прибыли и росте выручки по итогам четвертого финансового квартала.

Акции Dell Technologies Inc. подешевели на 5,4%. Производитель персональных компьютеров понизил прогноз выручки на текущий финансовый год, отметив, что проблемы с поставками компонентов его партнером - Intel Corp. - ограничивают перспективы роста, несмотря на высокий спрос на компьютеры со стороны корпоративных клиентов.

Цена бумаг VMware Inc. снизилась на 2,27%, несмотря на то, что американский разработчик ПО и технологий виртуализации отчитался о превысившей ожидания прибыли, чему способствовало приобретение бывших партнеров - Pivotal Software Inc. и Carbon Black Inc.

Бумаги HP Inc. потеряли в цене 1,3%. Чистая прибыль этой компании, образованной в результате разделения Hewlett-Packard и объединившей активы по выпуску компьютерной техники и принтеров, сократилась в четвертом квартале 2019 финансового года на фоне слабых показателей бизнеса по выпуску принтеров, однако она увеличила выручку.

Рыночная стоимость Box Inc. подскочила на 11,5%. Компания, предоставляющая программное обеспечение, отчиталась о лучшей, чем ожидалось, квартальной выручке.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 42,32 пункта (0,15%) - до 28164 пунктов.

Standard & Poor's 500 поднялся за день на 13,11 пункта (0,42%), составив 3153,63 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов увеличилось на 57,24 пункта (0,66%) - до 8705,18 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в четверг, трейдеры следят за развитием ситуации вокруг торговых переговоров Вашингтона и Пекина после того, как президент США Дональд Трамп подписал законопроект в поддержку протестных выступлений в Гонконге.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился в ходе торгов на 0,2%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,35%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,2%.

Трамп сообщил, что подписал два законопроекта по Гонконгу, ранее представленные двумя палатами американского Конгресса.

"Я подписал эти законопроекты из уважения к президенту Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ), Китаю и народу Гонконга. Они вводятся в действие в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать разногласия, что будет способствовать общему долгосрочному миру и процветанию", - говорится в распространенном заявлении Трампа.

Как сообщалось, Палата представителей и Сенат американского Конгресса ранее согласовали и одобрили законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге" в поддержку протестных выступлений в городе.

Китай предупредил США, что может принять соответствующие контрмеры в ответ на подписание законопроекта, ответственность за их последствия будет лежать на американской стороне, заявил в четверг МИД КНР.

Тем временем гонконгская администрация выразила сожаление и протест в связи с принятием США закона "О правах человека и демократии в Гонконге", назвав его вмешательством во внутренние дела этого специального административного района Китая.

По словам Стивена Иннса из AxiTrade, которого цитирует MarketWatch, рынок, похоже, спокойно воспринимает последние новости, "предполагая, что принятый США закон вряд ли воспрепятствует первой фазе торгового соглашения. Однако они являются суровым напоминанием о том, что противоречия США и Китая всегда будут для рынка раздражителем".

Акции японской Panasonic выросли в цене на 2,77% на информации о том, что компания продаст свой бизнес по производству полупроводников тайваньской Nuvoton Technology. Бумаги Rakuten и Hitachi прибавили 2,14% и 1,76% соответственно.

В Гонконге дорожают акции Tencent (+1,07%) и Sunny Optical (+3,48%), в то время как China Mobile и Galaxy Entertainment снижаются на 1,47% и 2,14% соответственно.

Акции южнокорейской SK Hynix подорожали на 0,48%, бумаги LG Electronics снизились на 0,7%.

В Австралии выросли акции Beach Energy (+2,15%) и подешевели акции Westpac (-0,44%).

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг продолжают снижаться на данных о росте запасов в США.

Также накануне стало известно, что добыча в стране достигла нового рекорда - 12,9 млн баррелей в сутки.

По мнению аналитиков AxiTrader, давление на рынок в ближайшее время будут оказывать новости о ходе торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином после того, как президент США Дональд Трамп подписал законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге" в поддержку протестных выступлений в городе.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 МСК подешевели на $0,18 (на 0,28%) - до $63,88 за баррель. В среду их цена снизилась на $0,21 (на 0,33%), составив на закрытие $64,06 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,24 (на 0,41%) - до $57,87 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $0,3 (на 0,51%), закрывшись на отметке $58,11 за баррель.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,572 млн баррелей, бензина - на 5,132 млн баррелей и дистиллятов - на 725 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 600 тыс. баррелей, а также повышение запасов бензина на 1,6 млн баррелей и дистиллятов - на 1,7 млн баррелей.

При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали за неделю на 97 тыс. баррелей.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщал о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,64 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.