Рынок акций РФ, открывшись нейтрально, к концу 1-го часа торгов ушел в "минус"

Москва. 28 ноября. Рынок акций РФ, открывшись в четверг нейтральной динамикой, к концу первого часа торгов ушел в умеренный минус под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала после того, как президент США Дональд Трамп подписал законопроекты в поддержку протестных выступлений в Гонконге.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2922,45 пункта (-0,23%), индекс РТС - 1434,77 пункта (-0,44%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,2%, лидерами снижения выступили акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,6%).

Просели также бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Газпрома" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Мосбиржи" (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,04%).

Вместе с тем растут в цене акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Распадская" (MOEX: RASP) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,04%).

Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом, вновь обновив рекордные максимумы, поддержку рынку оказали статистические данные и надежды на возможность США и Китая заключить первую фазу торгового соглашения. Министерство торговли США пересмотрело оценку роста ВВП страны в третьем квартале до 2,1% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,9%. Аналитики в среднем не ожидали изменения, сообщает Trading Economics. Таким образом, рост в июле-сентябре ускорился по сравнению с 2% во втором квартале текущего года.

Вместе с тем фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в четверг, трейдеры следят за развитием ситуации вокруг торговых переговоров Вашингтона и Пекина после того, как президент США Дональд Трамп подписал законопроекты в поддержку протестных выступлений в Гонконге. Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился на 0,15%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,35%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,2%.

Европейские фондовые площадки открылись 28 ноября также снижением основных индикаторов в пределах 0,1-0,5%.

Трамп сообщил, что подписал два законопроекта по Гонконгу, ранее представленные двумя палатами американского Конгресса. "Я подписал эти законопроекты из уважения к президенту Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ), Китаю и народу Гонконга. Они вводятся в действие в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать разногласия, что будет способствовать общему долгосрочному миру и процветанию", - говорится в распространенном заявлении Трампа. В свою очередь Китай предупредил США, что может принять соответствующие контрмеры в ответ на подписание законопроектов, ответственность за их последствия будет лежать на американской стороне, заявил в четверг МИД КНР. Гонконгская администрация выразила сожаление и протест в связи с принятием США закона "О правах человека и демократии в Гонконге", назвав его вмешательством во внутренние дела этого специального административного района Китая.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг продолжают снижаться на данных о росте запасов в США. Также накануне стало известно, что добыча в стране достигла нового рекорда - 12,9 млн баррелей в сутки. Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 МСК подешевели на 0,5% - до $63,74 за баррель. В среду их цена снизилась на 0,33%, составив на закрытие $64,06 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром опускаются на 0,72% - до $57,69 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на 0,51%, закрывшись на отметке $58,11 за баррель.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,572 млн баррелей, бензина - на 5,132 млн баррелей, дистиллятов - на 725 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 600 тыс. баррелей, а также повышение запасов бензина на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей. При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали за неделю на 97 тыс. баррелей.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, в США праздник Дня благодарения, но президент Трамп позаботился о том, чтобы рынки не чувствовали себя спокойно. Вечером в среду он подписал оба законопроекта по поддержке протестующих в Гонконге. Естественно, что новые законы вызвали раздражение властей как в самом Китае, так и в Гонконге. На рынке данные законы вызвали опасения, что они могут стать препятствием для подписания торговой сделки США-Китай. Нефть также оказалась под давлением. Накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе, завершившейся 22 ноября, коммерческие запасы нефти выросли на 1,6 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 5,1 млн баррелей, а дистиллятов - на 0,7 млн баррелей. Добыча в США выросла до нового рекорда - 12,9 млн баррелей в сутки по сравнению с 12,8 млн баррелей суточной добычи в предыдущую неделю.

"Таким образом, внешний фон для российского рынка акций сложился слабо негативным. Подписанные американские законопроекты в поддержку протестующих в Гонконге усложняют торговые переговоры, снижая перспективу более широкой торговой сделки. Отечественный рынок сегодня также может показать небольшую просадку за счет бумаг металлургов и нефтяников. Более высокий спрос может наблюдаться в "защитных" секторах телекоммуникаций и электроэнергетики", - считает Кочетков.

Аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов отмечает, что сегодня фондовые площадки США работать не будут из-за Дня благодарения. Однако американские фьючерсы в четверг находятся в 0,3-процентном минусе. Около половины процента теряет и нефть. Поэтому, несмотря на рост фьючерса на индекс РТС вчера вечером на 0,5%, рынок акций РФ сегодня утром снижается. Поддержка индексу МосБиржи располагается в районе 2910-2920 пунктов, и есть серьезные риски ее тестирования, в том числе с уходом ближе к 2900 пунктов. Однако для сильного падения поводов пока нет. Основной причиной слабой динамики российского рынка акций видится отсутствие притока свежих денег, необходимых для роста. Скорее всего, это явление временное.

"В тоже время попытки заработать на падении могут окончиться плачевно. Рынок в среднесрочном плане пока не вышел из восходящего тренда. Не исключен и такой сценарий, что в отсутствие торгов в Америке на низколиквидном рынке "быки" попытаются развить атаку или мировые спекулянты переключат свое внимание на Россию. Поэтому просадку стоит использовать для наращивания "длинных" позиций прежде всего по "Газпрому" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛу" и акциям самой "Мосбиржи", - полагает Антонов.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 7,45 млрд рублей (из них 2,07 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 1 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка).