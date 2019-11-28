Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут слегка снизиться

Москва. 28 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом, вновь обновив рекордные максимумы, поддержку рынку оказали статистические данные и надежды на возможность США и Китая заключить первую фазу торгового соглашения. Министерство торговли США пересмотрело оценку роста ВВП страны в третьем квартале до 2,1% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,9%. Аналитики в среднем не ожидали изменения, сообщает Trading Economics. Таким образом, рост в июле-сентябре ускорился по сравнению с 2% во втором квартале текущего года.

Вместе с тем фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в четверг, трейдеры следят за развитием ситуации вокруг торговых переговоров Вашингтона и Пекина после того, как президент США Дональд Трамп подписал законопроект в поддержку протестных выступлений в Гонконге. Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился на 0,15%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,35%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,2%.

Трамп сообщил, что подписал два законопроекта по Гонконгу, ранее представленные двумя палатами американского Конгресса. "Я подписал эти законопроекты из уважения к президенту Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ), Китаю и народу Гонконга. Они вводятся в действие в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать разногласия, что будет способствовать общему долгосрочному миру и процветанию", - говорится в распространенном заявлении Трампа. В свою очередь Китай предупредил США, что может принять соответствующие контрмеры в ответ на подписание законопроекта, ответственность за их последствия будет лежать на американской стороне, заявил в четверг МИД КНР. Гонконгская администрация выразила сожаление и протест в связи с принятием США закона "О правах человека и демократии в Гонконге", назвав его вмешательством во внутренние дела этого специального административного района Китая.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг продолжают снижаться на данных о росте запасов в США. Также накануне стало известно, что добыча в стране достигла нового рекорда - 12,9 млн баррелей в сутки. Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 0,41% - до $63,8 за баррель. В среду их цена снизилась на 0,33%, составив на закрытие $64,06 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром опускаются на 0,53% - до $57,8 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на 0,51%, закрывшись на отметке $58,11 за баррель.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,572 млн баррелей, бензина - на 5,132 млн баррелей, дистиллятов - на 725 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 600 тыс. баррелей, а также повышение запасов бензина на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей. При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали за неделю на 97 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,05 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,9 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 ноября вырос по отношению к предыдущему дню на 0,08% и составил 108,16 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,1%, поднявшись до 648,4 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-06R" (+1,4%), "Газпром БО-23" (+0,4%) и "РЖД-001P-01R" (+0,39%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-05" (-0,47%), "ВЭБ.РФ-001Р-10" (-0,39%) и "ГТЛК-001Р-03" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк России (MOEX: SBER) завершил размещение выпуска 2-летних облигаций серии 001Р-SBER14 номинальным объемом 40 млрд рублей, разместив 37,5% выпуска на 15 млрд рублей. Сбор заявок на облигации индикативного объема прошел с 19 ноября по 21 ноября. Эмитент сообщил, что закрыл книгу при объеме 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,4% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,5% годовых. Номинальный утвержденный объем выпуска - 40 млрд рублей, однако до закрытия книги банк не озвучивал точный объем размещения.

ООО "О'КЕЙ" установило ставку 1-го купона бондов серии БО-001P-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,85% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,08% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 12,5% от номинальной стоимости будут погашены в даты выплат с 13-го по 20-й купон. Сбор заявок прошел 27 ноября. Техразмещение выпуска запланировано на 3 декабря.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило ставку 1-го купона 6-летних бондов серии 002P-01R объемом 10 млрд рублей на уровне 6,85% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,97% годовых. Сбор заявок прошел 27 ноября. Техразмещение выпуска запланировано на 5 декабря. Выпуск размещается в рамках второй программы биржевых облигаций "Ростелекома" на 200 млрд рублей.

АО "ДОМ.РФ" 28 ноября планирует провести сбор заявок на 20-летние бонды с офертой через 2 года объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 14:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 85 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 6 декабря. В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в июне 2019 года. Он разместил 20-летние облигации серии 001P-06R объемом 25 млрд рублей по ставке 7,9% годовых. По бондам предусмотрена оферта с исполнением через 1,5 года.

ООО "Торговое предприятие "Кировский" (Екатеринбург) планирует 4 декабря начать размещение облигаций серии 001P-01R объемом 1,2 млрд рублей. Выпуск сроком обращения 10 лет будет размещен по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5% годовых. В июле "Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 1,2 млрд рублей включительно. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" во второй половине декабря соберет заявки на выпуск "зеленых" облигаций серии 001P-06 объемом 500 млн рублей. Срок обращения выпуска - 3 года. Ориентир ставки 1-го купона - не менее 11% годовых, что соответствует доходности к погашению не менее 11,46% годовых. Бумаги будут размещаться по открытой подписке в рамках программы биржевых бондов компании серии 001P объемом до 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 10-го купона биржевых облигаций серии 001P-06 в размере 8% годовых. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 20 млрд рублей в сентябре 2017 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых. Ставки 2-60-го купонов облигаций определяются как ключевая ставка ЦБ (действующая на 15-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) + 1,5%. Купоны - квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения. Облигации размещены в рамках бессрочной программы биржевых бондов ГТЛК на 151 млрд рублей.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 7-12-го купонов бондов 41-й серии на уровне 6,65% годовых. Компания разместила 15-летние облигации объемом 15 млрд рублей в декабре 2016 года. Размещение прошло по закрытой подписке среди юрлиц - резидентов РФ. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,4% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Объявлена 3-летняя оферта с исполнением 16 декабря 2019 года.

ООО "Инвестторгстрой" (Екатеринбург) установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 11,5% годовых. Размещение 15-летнего выпуска объемом 1 млрд рублей прошло в марте 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 12,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов определяются как величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню очередного купонного периода, плюс 5%. Купоны квартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) выкупило в рамках оферты 1 тыс. 757 облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, компания выкупила 0,058% выпуска. Компания завершила размещение 5-летнего выпуска объемом 3 млрд рублей в ноябре 2015 года. Ставка текущего купона - 7,65% годовых.