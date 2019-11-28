Возможно, американская валюта "обоснуется" в диапазоне 64,25-64,50 руб. - ИК "Велес Капитал"

Рубль становится более уязвимым к настроениям инвесторов на развивающихся рынках после завершения налогового периода и уже сегодня утром опережал по отрицательной динамике многие валюты EM. За последнюю неделю, в течение которой на локальном рынке прошел основной объем выплат в бюджет, рубль потерял около 0,6% в паре с долларом, тогда как, например, валюты Турции, Бразилии и Мексики снизились более чем на 1%. Не исключено, отмечает в комментарии начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко", что после окончания налогового периода рубль полностью сократит такое "отставание", и американская валюта "обоснуется" в диапазоне 64,25-64,50 руб.