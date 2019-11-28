Причин для сильных движений на валютном рынке пока не появилось - ИК "Велес Капитал"

Пара доллар/рубль остается в диапазоне 63,50-64,50, чуть ниже отметки 64 рубля, в то время как доллар в последние дни склонен к росту против мировых валют. Пара евро/рубль расположена ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (70,60 рубля), в краткосрочном диапазоне 70-71 рубль, к нижней границе которого стремится в последние дни. Причин для сильных движений на валютном рынке пока не появилось, отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.