Рынок акций откроется около нуля или в небольшом "минусе" - Алор Брокер

Фондовые площадки США в четверг работать не будут из-за Дня благодарения. Однако американские фьючерсы на самом открытии ушли в 0,3-процентный "минус". Чуть менее полупроцента теряет и нефть. "Поэтому, несмотря на рост фьючерса на индекс РТС в среду вечером на 0,5%, откроемся мы сегодня около нуля или даже в небольшом "минусе", - полагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

"Поддержка индексу Мосбиржи располагается в районе 2910-2920 пунктов, и есть серьезные риски ее тестирования, в том числе с уходом ближе к 2900 пунктов. Однако для сильного падения поводов пока нет. Основной причиной слабой динамики российского рынка акций нам видится отсутствие притока свежих денег, необходимых для роста. Скорее всего, это явление временное, - пишет Алексей Антонов. - В то же время попытки заработать на падении могут окончиться плачевно. Рынок в среднесрочном плане пока не вышел из восходящего тренда. Не исключен и такой сценарий, что в отсутствие торгов в Америке на низколиквидном рынке "быки" попытаются развить атаку или мировые спекулянты переключат свое внимание на Россию. С большой вероятностью индекс Мосбиржи до конца года сможет обновить исторический максимум".