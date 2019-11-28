Индекс Мосбиржи в четверг откроется с заметным понижением - ИК "Алго Капитал"

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное, это создает условия для открытия индекса Мосбиржи в четверг с заметным понижением, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

Среднесрочная техническая картина в индексах Мосбиржи и РТС практически не изменилась. До момента обновления двухнедельных минимумов в них она останется позитивной, считает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенное падение стоимости около 0,3%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,3%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0,2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0,5%. Японский Nikkei225 потерял 0,2%.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением около 0,2-0,4%, вблизи отметки 2920 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910, 2900 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2940, 2950 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить понижение в район 2900-2910 пунктов", - прогнозирует Виталий Манжос.