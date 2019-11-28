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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи в четверг откроется с заметным понижением - ИК "Алго Капитал"
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28 ноября 2019 года 09:14
Индекс Мосбиржи в четверг откроется с заметным понижением - ИК "Алго Капитал"
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное, это создает условия для открытия индекса Мосбиржи в четверг с заметным понижением, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". Среднесрочная техническая картина в индексах Мосбиржи и РТС практически не изменилась. До момента обновления двухнедельных минимумов в них она останется позитивной, считает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенное падение стоимости около 0,3%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,3%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0,2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0,5%. Японский Nikkei225 потерял 0,2%. "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением около 0,2-0,4%, вблизи отметки 2920 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910, 2900 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2940, 2950 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить понижение в район 2900-2910 пунктов", - прогнозирует Виталий Манжос.
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28 ноября 2019 года 19:35
Goldman Sachs пересмотрел прогнозные цены депозитарных расписок (GDR) "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) и "Северстали" (MOEX: CHMF), сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки Goldman Sachs... читать дальше
.28 ноября 2019 года 19:23
Рубль вечером умеренно слабеет к доллару и евро на тонком рынке на фоне негативных сигналов с внешних площадок
Москва. 28 ноября. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине на негативных сигналах с внешних рынков. читать дальше
.28 ноября 2019 года 19:10
Москва. 28 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) не изменились в цене вследствие праздничного дня в США (День благодарения), что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на прежних уровнях. читать дальше
.28 ноября 2019 года 19:00
Инвесторы начали выводить средства из российских ETF после шести недель непрерывного притока - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 27 ноября 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Согласно... читать дальше
.28 ноября 2019 года 18:36
Рубль с окончанием налогового периода становится более зависимым от настроений инвесторов на развивающихся рынках - ИК "Велес Капитал"
Вместе с завершением налогового периода рубль становится более зависимым от настроений инвесторов на развивающихся рынках и уже сегодня опережал по отрицательной динамике многие валюты EM, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко.... читать дальше
.28 ноября 2019 года 18:20
(добавлен текст после 2-го абзаца) Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 126 рублей до 106 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с... читать дальше
.28 ноября 2019 года 18:08
Credit Suisse ожидает повышения спроса на акции финансового сектора в 1 полугодии 2020 года, поскольку ожидаемое улучшение в циклическом прогнозе, скорее всего, вызовет дальнейшую ротацию в этом секторе, говорится в обзоре банка. Инвестиции в акции остаются привлекательными с точки зрения... читать дальше
.28 ноября 2019 года 17:50
(добавлен 3-й абзац) Goldman Sachs понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) с "покупать" до "держать", сообщает Bloomberg. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками инвестбанка, составляет... читать дальше
.28 ноября 2019 года 17:38
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 126 рублей до 106 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать". читать дальше
.28 ноября 2019 года 16:37
Российский рынок закроет день в минусе из-за роста рисков срыва торговых переговоров и дешевеющей нефти, говорится в комментарии ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. Торги в США 28 ноября не проводятся, но идут электронные торги. Фьючерсы на основные индексы США... читать дальше
.28 ноября 2019 года 16:12
Информация по обновленному дивидендному подходу будет иметь важное значение для котировок GDR "Системы", говорится в обзоре Газпромбанка. Содержательных комментариев относительно подхода к дивидендам "Системы" в настоящее время нет, отмечают аналитики банка Игорь Гончаров и Денис... читать дальше
.28 ноября 2019 года 15:26
Рубль днем ускорил снижение к доллару и евро на тонком рынке на фоне негативных сигналов с внешних площадок
Москва. 28 ноября. Доллар и евро усилили темпы роста на "Московской бирже" в четверг днем, рубль ускорил снижение к бивалютной корзине на негативных сигналах с внешних рынков. читать дальше
.28 ноября 2019 года 15:03
(добавлены 4-8-й абзацы) "ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) на 25% - до 86 рублей за штуку, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Аналитики скорректировали модель оценки банка... читать дальше
.28 ноября 2019 года 14:17
Финансовые показатели АФК "Система" за III квартал 2019 г нейтральны для котировок ее GDR, говорится в обзоре Альфа-банка. АФК "Система" (AFKS RX, SSA LI; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) в среду представила финансовые результаты за 3К19. Выручка и OIBDA превзошли консенсус-прогноз на 0,9-2,4%. МТС и Детский... читать дальше
.28 ноября 2019 года 13:54
Веских причин для масштабной переоценки акций банка "Санкт-Петербург" в краткосрочной перспективе нет - Альфа-банк
Веских причин для масштабной переоценки акций банка "Санкт-Петербург" в краткосрочной перспективе нет, сообщается в обзоре Альфа-банка. Менеджмент обновил прогноз на 2019 год. "Согласно новому прогнозу, ROE по итогам этого года составит 10-11%, что указывает на риск понижения нашего прогноза... читать дальше
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