Цены евробондов РФ в среду вновь умеренно подросли благодаря сохраняющемуся спросу на риск

Москва. 27 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду вновь умеренно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, а также сильным кредитным качествам России. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 26 ноября на 4 базисных пункта, составив 114,25% от номинала, что соответствует доходности 2,62% годовых (снижение на 2,5 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась на 6 базисных пунктов относительно итогов 26 ноября, составив 100,73% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта - до 1,62% годовых). Таким образом, спред между доходностью бондов Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 5,5 базисного пункта по отношению ко вторнику, составив 100 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 42 базисных пункта - до 130,59% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 3,89% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 50 базисных пунктов, до 126,75% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 3,83% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 3 базисных пункта, до 111,03% от номинала, что соответствует доходности 2,875% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - на 8 базисных пунктов, до 109,83% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 2,16% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 55 базисных пунктов, подорожав до 122,98% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 3,885% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос на 12 пунктов, до 108,56% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 2,975% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций сегодня демонстрируют умеренный рост благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы на фоне позитивных ожиданий скорого заключения торговой сделки между США и Китаем. При этом, за исключением Бразилии, большинство стран с развивающейся экономикой также фиксируют приток денежных средств. Кроме того, для отечественных бумаг позитивным фактором выступает снижение геополитических рисков в ожидании встречи "нормандской четверки" 9 декабря, на которой будет обсуждаться ситуация вокруг Украины. Но все же главной темой для долговых рынков остается торговая сделка США-Китай, а здесь в последние дни наметился определенный оптимизм. Вместе с тем котировки US Treasuries сегодня снижаются, негативно отреагировав на публикацию макроэкономической статистики, оказавшейся лучше ожиданий", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

Министерство торговли США пересмотрело оценку роста ВВП страны в третьем квартале до 2,1% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,9%. Аналитики в среднем не предполагали изменения, сообщает Trading Economics. Таким образом, подъем в июле-сентябре ускорился по сравнению с 2% во втором квартале текущего года. Потребительские расходы, на которые приходится 70% ВВП США, в третьем квартале увеличились на 2,9% в пересчете на годовые темпы. Рост индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в третьем квартале был пересмотрен до 2,1% с предварительных 2,2%. Аналитики не ожидали изменения. Федрезерв таргетирует этот показатель на уровне 2%.