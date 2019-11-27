Индекс Мосбиржи до конца недели будет находиться в середине диапазона 2900-2950 пунктов - Промсвязьбанк

В связи с празднованием в США Дня Благодарения, торговый день среды, по большому счету, является последним полноценным рабочим днем на этой неделе, и торговая активность в четверг-пятницу, вероятно, будет пониженной, говорится в комментарии ведущего аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского. До конца недели в базовом сценарии эксперт ожидает консолидации индекса Мосбиржи преимущественно в середине диапазона 2900-2950 пунктов.

"После заметного снижения на российском фондовом рынке во вторник (которое мы связываем прежде всего с ребалансировкой индексов семейства MSCI) сегодняшний день проходит в смешанном ключе - индекс Мосбиржи к 17:30 мск теряет около 0,1%, - комментирует аналитик банка. - Общий внешний фон близок к нейтральному - фьючерсы на американские индексы находятся в символическом плюсе, цены на нефть марки Brent отступают от локальных максимумов вблизи отметки в 64,50 долл/барр.".

В нефтегазовом секторе к 17:30 мск позитивную динамику демонстрируют акции Лукойла (+0.4%), акции Газпрома держатся вблизи нулевой отметки. При этом бумаги Роснефти (-1%) и Новатэка (-1,4%) находятся на отрицательной территории. Среди банков в отрицательную сторону сегодня выделяются бумаги Сбербанка (обыкновенные акции снижаются на 0,3%, привилегированные - на 0,8%) при нейтральной динамике ВТБ.

Среди событий дня Михаил Поддубский выделил публикацию финансовой отчетности по МСФО за третий квартал от АФК Системы и Банка Санкт-Петербург. "В отчетности АФК Системы ключевым фактором отмечаем заметное сокращение долга на корпоративном центре - показатель по итогам 3 кв. снизился с 222,1 до 203,8 млрд руб., - указывает аналитик Промсвязьбанка. - В ближайшие кварталы тенденция по сокращению долга, вероятно, продолжится, и отдельное ускорение будет заметно в 1 кв. следующего года в связи с выплатой специальных дивидендов от МТС. Несмотря на это, бумаги АФК Системы сегодня на 17:30 мск. снижаются на 2,5%, что, возможно, обусловлено не самыми позитивными финансовыми результатами ряда отдельных входящих в холдинг компаний (в частности, Сегежи и Степи)".

Акции банка Санкт-Петербург не сильно отреагировали на публикацию отчетности. В целом отчетность эксперт банка оценивает нейтрально - чистая прибыль по итогам квартала вновь несколько снизилась, но при этом положительную динамику продемонстрировал сегмент чистых процентных доходов.