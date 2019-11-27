Рубль днем слабо меняется к доллару и евро в ожидании подробностей о ходе американо-китайских торговых переговоров

Москва. 27 ноября. Доллар слегка повышается, евро немного снижается на "Московской бирже" в среду днем; рубль стабилен к бивалютной корзине в ходе неактивных торгов в ожидании подробностей относительно перспектив подписания торгового соглашения между США и Китаем.

Курс доллара США составил 63,98 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,42 руб./EUR1, подешевев на 8,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,6 копейки - до 66,87 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 28 ноября на 5,11 копейки, до 63,9722 руб./$1, и уменьшил курс евро на 7,61 копейки, до 70,4398 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует слабую разнонаправленную динамику к доллару и евро в ходе малоактивных торгов среды. В четверг биржи США закрыты из-за празднования Дня благодарения, в пятницу на американских биржах раннее закрытие.

"Сегодняшний день, по всей видимости, является последним полноценным рабочим днем на этой неделе на глобальных рынках. Завтра в Штатах празднуется День Благодарения, из-за этого биржевые площадки страны будут закрыты, в пятницу - короткий торговый день с, вероятно, пониженными торговыми объемами. При этом сегодняшний день будет интересен публикацией большого объема значимой макростатистики: второй оценки американского ВВП за третий квартал, данных по расходам на личное потребление и индекса деловой активности (PMI) в Чикаго", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"В отсутствие значимых событий российская валюта не демонстрирует выраженной динамики в рамках текущей недели в связи с нейтральным внешним фоном. В фокусе глобальных площадок по-прежнему остается тема торговых переговоров, по которой в последнее время звучат преимущественно оптимистичные заявления, что поддерживает рисковые активы и рубль на комфортных уровнях. Сегодня фактически последний более или менее активный торговый день в рамках текущей недели, так как завтра американские площадки будут закрыты по случаю Дня благодарения, а в пятницу площадки будут работать в укороченном режиме", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Участники рынка находятся в ожидании подробностей относительно американо-китайских торговых переговоров. Президент США Дональд Трамп заявил, выступая в Белом доме во вторник, что переговоры с Китаем относительно первой фазы торгового соглашения близки к завершению. Тем не менее, инвесторы с осторожностью оценивают его слова в отсутствие конкретной информации по сделке.

Ранее министерство торговли КНР сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с США по торговле, торгпред Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стив Мнучин в телефонной беседе достигли договоренности о решении проблем. В сообщении ведомства подчеркивается, что "стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимные озабоченности, и достигли взаимопонимания по решению соответствующих проблем". Они "договорились о поддержании связи и контактов для решения остальных вопросов, касающихся заключения первого этапа соглашения (по торговле - ИФ)", отметило министерство.

"Вашингтон и Пекин продолжают заверять рынки в стремлении продолжить переговоры и уже несколько недель подряд утверждают, что "ещё немного, ещё чуть-чуть" и сделка будет заключена. Статистика по Китаю ухудшается, но по США остается вполне сильной. Председатель ФРС Джером Пауэлл говорит о силе американской экономики, но также о существующих условиях для низких ставок. Соответственно, инвесторы продолжают верить в то, что США могут наращивать корпоративные прибыли в условиях торговой войны", - полагает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть перешли к повышению в среду днем после небольшого утреннего снижения. Цены снижались на данных Американского института нефти (API), указавших на увеличение запасов нефти в США. Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК поднялись на 0,49% - до $63,52 за баррель. Фьючерс на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,34% - до $58,61 за баррель.

По информации API, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 3,64 млн баррелей. Официальные данные о запасах в США будут обнародованы министерством энергетики в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение запасов нефти в США за минувшую неделю на 600 тыс. баррелей.

Накануне цены на нефть выросли благодаря сигналам прогресса в торговых переговорах США и Китая.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,63% и 6,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению со вторником - 6,73%, 6,78% и 6,81% годовых соответственно.