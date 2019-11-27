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27 ноября 2019 года 15:56
Вероятность новых мер фискального стимулирования в США до президентских выборов крайне мала - "ВТБ Капитал"
Вероятность новых мер фискального стимулирования в США до президентских выборов крайне мала, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". В последнее время одной из главных макроэкономических тем для части инвесторов стал тезис о приближающемся развороте в динамике мировой экономики – так называемых первых ростках (green shoots) восстановления. По мнению его сторонников, отмечает в обзоре экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон, на это указывают уже появившиеся улучшения в индексах PMI, которых, как они считают, в ближайшие месяцы должно стать больше. Этот тезис предполагает, что рецессии в американской экономике удастся избежать, а реализация "первой фазы" торговой сделки между Китаем и США позволит устранить риски, связанные с торговым спором и вызванными им нарушениями в мировых цепочках поставок. Котировки американских акций находятся на исторических максимумах, а доходности гособлигаций и стоимость фондирования остаются достаточно низкими, что должно до определенной степени снять опасения по поводу чрезмерной долговой нагрузки (что особенно актуально для долговых рынков). Все это должно убедить в том, что следующий год будет лучше, чем этот. Однако есть и другой взгляд, с позиции которого тезис о "первых ростках" выглядит слишком оптимистично, обращает внимание Н. Маккиннон. Согласно последним данным по обороту мировой торговли (за сентябрь, более свежих цифр пока нет), в сентябре глобальный товарооборот сократился на 1,3% в месячном и на 1,0% с небольшим в годовом сопоставлении, в результате чего нынешний период снижения стал самым длинным за все время с финансового кризиса. Месячные данные по основным азиатским экспортерам – Южной Корее, Японии и Сингапуру – выглядят по-прежнему слабо. Рост экспорта остается отрицательным. На этой неделе МВФ понизил прогноз роста ВВП Японии на текущий год с 0,9% до 0,8%. Сводный индекс PMI еврозоны в ноябре опустился с 50,6 до 50,3. При этом показатель новых заказов снизился третий месяц подряд, а рост занятости оказался самым слабым за пять лет. Индекс PMI сферы услуг Германии находится на 38-месячном минимуме, но оптимистично настроенные инвесторы наверняка предпочтут сфокусироваться на опубликованном вчера индексе делового климата IFO, который в ноябре вырос с 94,7 до 95,0. Экономика Германии, основу которой составляют банковский сектор, автомобилестроение и химическая промышленность, в значительной мере зависит от того, что происходит в экономике Китая. Банковская система еврозоны едва ли может стать основой для устойчивого роста экономики региона. Переход на стандарты "Базель 3" может потребовать от банков еврозоны увеличить капитал на сумму до 400 млрд евро, что наверняка отрицательно скажется на динамике банковского кредитования и уже привело к сокращению балансов банков еврозоны. Вопрос о том, как и насколько сильно новые регуляторные требования препятствуют росту денежной массы, требует более внимательного изучения, отмечает специалист. Экономика Китая, учитывая вклад страны в глобальный ВВП в последнее десятилетие и ее роль ведущего мирового импортера сырьевых товаров, продолжает определять перспективы глобальной экономики. Большинство инвесторов надеялись, что в этом году темпы экономического роста Китая начнут восстанавливаться, и что благодаря мерам по расширению кредитования (в ущерб снижению долговой нагрузки корпоративного сектора) и фискальному стимулированию "жесткой посадки" удастся избежать. "Однако ожидания инвесторов не оправдались. Возможно, это послужит уроком для всех центробанков – что в условиях чрезмерной долговой нагрузки расширение кредитования и фискальное стимулирование не гарантируют оживление экономики", - указывает Нил Маккиннон. Согласно только что опубликованным данным, прибыли промышленного сектора КНР в октябре сократились в годовом сопоставлении на 9,9%, что является самым слабым результатом за все время ведения этой статистики (с 2011 г.). Темпы роста прибылей тесно коррелируют с динамикой промышленного производства и цен производителей, которые, соответственно, сейчас тоже демонстрируют снижение. Более пристальное внимание участники рынка также начали уделять уровню риска в банковской системе КНР. В опубликованном на этой неделе Докладе о финансовой стабильности Народный банк Китая утверждает, что в зоне "высокого риска" находятся 13% банков страны. По оценкам Bloomberg, у некоторых из более мелких кредитных организаций Китая доля плохих кредитов превысила 40%, и также наблюдается тенденция к снижению объема денежных средств банков в процентном отношении к краткосрочному долгу. "Напомним, что четыре крупнейших банка мира – китайские, и крупнейший в мире фонд денежного рынка также базируется в КНР. Основными факторами риска для китайской банковской системы являются уязвимость к резкому росту стоимости фондирования и зависимость от доступа к долларовой ликвидности. На этой неделе китайское правительство разместило крупнейший в истории страны выпуск гособлигаций, номинированный в долларах США (6 млрд долл.), с учетом которого суммарный объем выпуска госдолга КНР за период с начала года превысил рекордную отметку в 200 млрд долларов", - отмечает в своем обзоре экономист. Чтобы избежать возникновения дефицита фондирования и возможных скачков ставок, ФРС США в ближайшее время продолжит осуществлять вливания ликвидности на рынок репо. Американский рынок акций остро реагирует на колебания уровня ликвидности и стоимости фондирования, хотя основное внимание инвесторов сейчас скорее сосредоточено на ситуации с подготовкой первого этапа торговой сделки с Китаем. Предпринимаемое Федрезервом количественное смягчение напрямую влияет на доходность 10-летних UST, которая в настоящее время находится на отметке 1,74% – очень близко к уровню пересечения 50- и 100-дневной скользящих средних. Долгосрочные инфляционные ожидания в США, исходя из котировок инфляционных свопов на 5 лет через 5 лет, находятся в районе 2,00%. Реальная доходность на горизонте 10 лет (индекс USGGT10), отражающая ожидания рынка в отношении реального роста ВВП, равна 0,10%. Это подразумевает нейтральную номинальную доходность порядка 2,00% (инфляционные ожидания плюс реальная доходность). По существу, указывает Н. Маккиннон, рынок казначейских облигаций США посылает сигнал о "бесконечной стагнации". Возможно, крайне низкие процентные ставки и есть ее главная причина. В таких условиях котировки акций повышаются скорее благодаря "надуванию" мультипликаторов, чем росту финансовых показателей эмитентов, при этом ввиду сокращения инвестиций снижается производительность. В странах с нулевыми или отрицательными процентными ставками никогда не происходит значительного ускорения экономического роста; более того, им зачастую даже трудно отказаться от политики отрицательных ставок. По оценкам ФРБ Атланты и ФРБ Нью-Йорка, рост ВВП США в текущем квартале составит лишь 0,4–0,7% в годовом исчислении. В ближайший год – до президентских выборов, которые состоятся в ноябре 2020 г. – вероятность новых мер фискального стимулирования в США весьма мала. Дефицит бюджета США на уровне 5% ВВП исключает масштабные стимулирующие меры и после выборов независимо от того, кто станет президентом. "Инвесторы едва ли забыли декабрь прошлого года, когда американские акции резко подешевели. Если о заключении первого этапа торговой сделки будет объявлено раньше, чем ожидает рынок, в декабре этого года вполне может возникнуть случай для реализации принципа "покупай на слухах, продавай на фактах". К тому же следующего этапа сделки, возможно, придется ждать долго, а договориться сторонам будет сложнее. Однако все, как всегда, зависит от ликвидности, и Федрезерв постарается не разочаровать в этом отношении", - пишет в обзоре Нил Маккиннон.
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