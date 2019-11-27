Российские фондовые индексы удерживаются в небольшом плюсе к середине торгов среды - ИК "Велес Капитал"

К середине торгового дня среды российские фондовые индексы удерживались в небольшом плюсе, получая поддержку от благоприятного внешнего фона, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Индекс Мосбиржи к 14:15 мск вырос на 0,37% до 2941,52 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,51%, до 1448,24 пункта. В лидерах роста к середине дня пребывали гдр РусАгро (+3,78%) и бумаги М. Видео (+2,71%). Обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 0,17%. В лидерах падения были акции ФСК ЕЭС (-1,21%) и котировки Мосэнерго (-0,96%).

"С технической точки зрения обыкновенные акции Сбербанка с середины октября торгуются в рамках широкого диапазона, ограниченного отметками 232,80-243,75 руб., - отмечает эксперт ИК. - Бумаги в настоящий момент расположены недалеко от нижней границы "боковика", а ADX дневного графика указывает на слабый нисходящий тренд. Инвесторы в ожидании более определенного тренда на рынке предпочитают воздерживаться от покупок. При существенном улучшении внешнего фона можно ожидать движения акций Сбербанка в район ближайших сопротивлений 238 руб., 240,50 руб. и 243,74 руб., в то время как пробитие 232,80 руб. сигнализировало бы риски отката в район 228,50 руб. и ниже".