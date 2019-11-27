Аналитики ГК "ФИНАМ" положительно оценивают финансовые результаты Jacobs за четвертый фискальный квартал 2019 года

Аналитики ГК "ФИНАМ" положительно оценивают финансовые результаты Jacobs Engineering Group за четвертый фискальный квартал 2019 года, говорится в комментарии аналитика компании Вадима Сысоева. Аналитики ГК "ФМНАМ" по-прежнему рекомендуют "Покупать" акции Jacobs Engineering Group и повышают целевую цену с $92 до $103.

"Мы положительно оцениваем финансовые результаты Jacobs за четвертый фискальный квартал 2019 года, - указывает Вадим Сысоев. - Компания провела ребрендинг после реструктуризации бизнеса (продажа низкомаржинального подразделения ECR, приобретение KeyW Holding и атомного подразделения фирмы John Wood Group). Выручка компании снова выросла в двух сегментах деятельности компании, скорректированная чистая прибыль оказалась лучше ожиданий, а менеджмент компании ожидает дальнейший рост финансовых показателей, в частности, за счет синергетического эффекта и сильного портфеля заказов. Мы по-прежнему рекомендуем "Покупать" акции Jacobs Engineering Group и повышаем целевую цену с $92 до $103".

Инженерно-строительная компания Jacobs отчиталась за четвертый фискальный квартал 2019 года. Выручка компании в отчетном периоде увеличилась на 13,4% до $3,392 млрд по сравнению с $2,991 млрд годом ранее, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне $3,31 млрд.

Чистая прибыль в четвертом квартале составила $22 млн или $0,16 на акцию по сравнению с убытком в размере $77 млн или $0,54 на бумагу годом ранее. В то же время, скорректированная прибыль составила $201 млн или $1,48 на акцию (без учета затрат на покупку KeyW Holding, а также затрат, связанных с налоговой реформой в США) по сравнению с $165 млн или $1,14 на акцию годом ранее, тогда как аналитики прогнозировали $1,28 на бумагу.