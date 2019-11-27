"ВТБ Капитал" поднял оценку акций "ЛУКОЙЛа" на 12%, но оставил рейтинг "держать"

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"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) на 12% - до $102 за штуку.

Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была подтверждена.

Аналитики "ВТБ Капитала" скорректировали модель оценки "ЛУКОЙЛа" с учетом опубликованных финпоказателей компании за III квартал 2019 года, которые оказались выше их прогноза и консенсуса.

"Исходя из фактических показателей за девять месяцев 2019 года и прогноза результатов за VI квартал, мы ожидаем, что дивиденды в пересчете на акцию по итогам 2019 года составят 406 рублей (включая уже выплаченные 192 рубля), что предполагает дивидендную доходность в 6,7%. Возможность большего высвобождения оборотного капитала, чем мы ожидаем (мы прогнозируем уменьшение оборотного капитала на $0,3 млрд после того, как компания увеличила его на $0,8 млрд в течение девяти месяцев 2019 года), потенциально может положительно повлиять на размер дивиденда", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "ЛУКОЙЛа", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $101,3 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость акций "ЛУКОЙЛа" равняется порядка $95,4 за штуку.