Цены на нефть снизятся в 1 полугодии 2020 года с последующим восстановлением к концу года - Уралсиб

Аналитики "Уралсиба" ожидают, что цены на нефть снизятся в 1 полугодии 2020 года с последующим восстановлением к концу года, говорится в обзоре корпорации.

"Мы ожидаем, что на встречах ОПЕК и ОПЕК+ 5–6 декабря будет принято решение о продлении действия соглашений об ограничении добычи до конца 2020 г., но снижения квот не произойдет, - отмечает аналитик "Уралсиба" Алексей Кокин. - Если доверять прогнозу ОПЕК, избыток нефти в 1 п/г 2020 г. может составить 0,7 млн барр./сутки, а в среднем в 2020 г. – всего 120 тыс. барр./сутки. Возможно, Ирак и Нигерия вернутся в 2020 г. к соблюдению квот, сократив добычу на 0,3 млн барр./сутки.".

По мнению Алексея Кокина, добыча новых проектов в Бразилии и Гайане также может расти медленнее, чем ожидает МЭА. Вероятно, ОПЕК рассчитывает, что в таком сценарии (и при некотором замедлении роста добычи в США) сезонный избыток нефти на рынке в 1 кв. и 2 кв. (0,6 и 0,8 млн барр./сутки соответственно) сменится в 3 кв. дефицитом в размере 1,2–1,4 млн барр./сутки.

"Этот сценарий возможен, однако сценарий МЭА не менее реалистичен: избыток в размере 1,5 млн барр./сутки в 1 п/г и отсутствие дефицита до конца года. Так или иначе, мы ожидаем снижения цен в 1 п/г с последующим восстановлениям к концу года", - заключает эксперт "Уралсиба".