Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, но индексы сдерживает проседающий Газпром

Москва. 27 ноября. Рынок акций РФ утром в среду умеренно подрос по большинству blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры на новых сигналах о продвижении переговоров США и Китая, однако рост индексов сдерживается проседающими бумагами "Газпрома", "Роснефти" и "Норникеля".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2931,97 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1443,89 пункта (+0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,5%.

Доллар подрос до 63,97 рубля (+0,02 рубля).

Подорожали рублевые акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%),"Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%).

Просели акции "Роснефти" (-0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Газпрома" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,3%).

ПАО АФК "Система" по итогам третьего квартала 2019 года сократило уровень чистого долга на 6,9% год к году - до 199 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Ранее "Система" заявляла о планах сократить долг до уровня 150-190 млрд рублей до конца года. Комфортным уровне корпорация называла 150 млрд рублей.

Выручка ПАО АФК "Система" по МСФО в третьем квартале выросла на 6,6% в годовом выражении (до 214 млрд рублей), скорректированная OIBDA увеличилась на 4,4% (до 75,4 млрд рублей). Показатели АФК оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные накануне аналитики ожидали, что выручка "Системы" вырастет на 3,6% (до 212,05 млрд рублей), а OIBDA практически не изменится и составит 73,61 млрд рублей.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) сообщила в среду о планируемых изменениях в расчете индексов МосБиржи и РТС с 20 декабря, однако реакция бумаг затронутых эмитентов оказалась неоднозначной. В базу расчета индексов войдут депозитарные расписки TCS Group Holding (ГДР подросли на 0,3%), при этом будут исключены из индексов обыкновенные акции ПАО НК "Русснефть" (MOEX: RNFT) (акции не изменились), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-1,5%) и ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2,7%). В базу расчета индекса акций широкого рынка будут включены обыкновенные акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+0,9%) и ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-1%), а также депозитарные расписки TCS Group Holding.

В США индексы во вторник индексы обновили максимумы в десятый раз за месяц, инвесторы следили за новостями, касающимися торгового соглашения США и Китая.

Как сообщило китайское министерство торговли, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с США по торговле, торгпред Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин в телефонной беседе достигли договоренности о решении проблем. В сообщении ведомства подчеркивается, что "стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимные озабоченности, и достигли взаимопонимания по решению соответствующих проблем". Они "договорились о поддержании связи и контактов для решения остальных вопросов, касающихся заключения первого этапа соглашения (по торговле - ИФ)", отметило министерство.

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов, за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%), "плюсуют" Европа (DAX, FTSE растут на 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%) благодаря позитивным сигналам о ходе торговых переговоров США и КНР.

Президент США Дональд Трамп заявил, выступая в Белом доме во вторник, что переговоры с Китаем относительно первой фазы торгового соглашения близки к завершению. "Мы на финальной стадии переговоров по очень важному соглашению. Думаю, можно сказать, одного из важнейших торговых соглашений за все время, - сказал Трамп. - Все идет очень хорошо".

Министерство торговли Китая сообщило во вторник, что представители Пекина и Вашингтона "достигли консенсуса по решаемым надлежащим образом вопросам".

Надежды инвесторов на то, что торговое соглашение все же будет подписано, растут, поскольку представители двух стран в последнее время внимательно следят за своей риторикой. Ситуация очень отличается от того, что было год назад, когда резкие комментарии той или иной стороны приводили к остановке переговоров и ухудшению отношений, пишет MarketWatch.

Нефть в среду консолидируется после локального снижения утром на данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов нефти в США; цена Brent находится на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций во вторник. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $64,25 за баррель (-0,03% и +1% накануне), январская цена WTI - $58,36 за баррель (-0,1% и +0,7% во вторник).

По информации API, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 3,64 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о запасах выйдут в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение запасов нефти в США за минувшую неделю на 600 тыс. баррелей.

Накануне цены на нефть выросли благодаря сигналам прогресса в торговых переговорах США и Китая, однако инвесторы с осторожностью оценивают информацию о ходе переговоров в отсутствие конкретики.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ начинает внушать опасения, поскольку нисходящая динамика индексов в последние дни при росте западных индикаторов является свидетельством отсутствия свежих денег для роста. Скорее всего, даже идет небольшой отток средств на фиксации прибыли после недавнего ралли.

Дальнейший потенциал снижения индекса МосБиржи ограничен районом поддержки 2910-2920 пунктов. Пока поводов для ухода ниже нет, если только не начнет корректироваться американский рынок акций, находящийся на исторических вершинах. С другой стороны, есть хорошая возможность усилить "лонги" в преддверии весьма вероятного рождественского ралли. С целью до конца года наиболее перспективными выглядят акции "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа", а также "Роснефти" и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN). Нефтянку можно аккуратно подбирать и в преддверии саммита ОПЕК+, который пройдет на следующей неделе.

Акции "Норникеля" просели уже более чем на 6% от исторических максимумов. Мировые цены на никель если не наметили разворот, то нащупывают "дно", что впоследствии может смениться отскоком. Однако до прояснения картины в никеле акции ГМК покупать опасно - на бумаги еще давит ожидаемое увеличение инвестпрограммы компании.

Утром в среду рынок акций подрос, но дальнейшая динамики будет зависеть от наличия денег у инвесторов. Нефть Brent продолжает находиться в восходящем канале с границами $61,8 и $64,8 за баррель. В преддверии саммита ОПЕК+ и объявления цены размещения Saudi Aramco будут попытки разогнать котировки "черного золота", в том числе возможен и выход из канала вверх. Многое для нефти может решиться в четверг. Не исключено, что после совещания Минэнерго РФ с представителями нефтяных компаний ведомство озвучит позицию России на грядущей встрече картеля, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно оптимистичны, поскольку торговые переговоры Китая и США продолжаются, и согласно сообщениям обеих сторон, проходят довольно успешно. Однако на российском рынке акций есть опасность дальнейшей фиксации прибыли.

Трамп накануне подтвердил близость сторон к заключению первой части торгового соглашения. Тем не менее, утром в среду китайских инвесторов разочаровала статистика об ускорении темпов падения прибыли крупных промышленных предприятий страны в прошлом месяце до 9,9% против снижения на 5,3% в сентябре.

Индексы МосБиржи и РТС остаются в боковиках 2900-2950 и 1430-1455 пунктов, однако не исключен переход индикаторов к более уверенному повышению и движению к ноябрьским вершинам (3009 и 1487 пунктов). Последнее произойдет лишь в случае усиления оптимизма за рубежом или выхода на первый план позитивных корпоративных историй, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, переговоры США и КНР по торговым вопросам идут, но производят лишь сообщения о том, что стороны продолжат обсуждать разногласия. Акции "Газпрома" снижаются на фоне очередных осложнений по переговорам о транзите газа через Украину.

Вашингтон и Пекин продолжают заверять рынки в стремлении продолжить переговоры и уже несколько недель подряд утверждают, что "еще немного, еще чуть-чуть", и сделка будет заключена. Статистика по Китаю ухудшается, но по США остается вполне сильной. Председатель ФРС Джером Пауэлл говорит о силе американской экономики, но также о существующих условиях для низких ставок. Соответственно, инвесторы продолжают верить в то, что США могут наращивать корпоративные прибыли в условиях торговой войны. Однако индекс потребительского доверия Conference Board снижается уже четыре месяца подряд.

Президент США вновь заявил о том, что он полагает торговую сделку с Китаем весьма близкой, однако не смог воздержаться от того, чтобы вмешаться во внутренние дела Китая, заявив о поддержке протестующих в Гонконге.

Как правило, перед Днем благодарения в США рынки проводят относительно спокойные торги. Вечером поступит обширный блок американской статистики, которая, скорее всего, будет неоднородной, но преимущественно позитивной. Активность в США, да и на других рынках будет ниже в связи с наступающими праздниками. Российский рынок продолжит консолидацию, а рубль может немного укрепить свои позиции на фоне аукциона ОФЗ, считает Кочетков.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, просадка рынка акций РФ накануне отчасти стала следствием ребалансировки индексов семейства MSCI.

На глобальных рынках в последние дни преобладает умеренный оптимизм, главной темой остается вопрос торговых отношений США и Китая. Накануне стороны провели телефонные переговоры на высоком уровне, а президент США Трамп в общении с журналистами вновь повторил, что стороны "вплотную приблизились к очень важной сделке". На данный момент еще не полностью снята угроза возможности введения новых пошлин со стороны США в отношении китайских товаров с 15 декабря, однако введение новых пошлин при продолжающемся процессе переговоров маловероятно (хотя торговое соглашение "первой фазы" к этому сроку вряд ли будет готово).

Среда станет последним полноценным рабочим днем на этой неделе на глобальных рынках. В четверг в Штатах празднуется День благодарения, биржевые площадки страны будут закрыты, в пятницу - короткий торговый день с, вероятно, пониженными торговыми объемами. В среду выйдет большой блок значимой макростатистики: вторая оценка американского ВВП за третий квартал, данные по расходам на личное потребление и индекс деловой активности (PMI) в Чикаго.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+10,4%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+9,6%), ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (+3,5%), GDR Ros Agro (MOEX: AGRO) (+2,8%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,8%).

Подешевели бумаги "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-0,9%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-0,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 8,272 млрд рублей (из них 2,746 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP)).